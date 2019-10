Ceriana: successo per la festa ‘De rustie’, i ringraziamenti di Franco Taggiasco al Comitato festeggiamenti

"Con questa mia vorrei ringraziare il Comitato festeggiamenti di Ceriana per la riuscitisima festa ‘De rustie’ che si è svolta oggi pomeriggio. Numerosissimo è stato il pubblico che ha partecipato all'evento, allietato dalla simpatica e professionale Berbend Band con musica live. Oltre ai bravi caldarrostai erano nella piazza il banco delle bibite, del castagnaccio e frittelle di castagne. Lungo la via del paese poi erano allestiti i banchi con prodotti culinari e artigianali oltre ad una pesca d beneficenza per la gioia di bimbi ed adulti, è venuto a favore il tempo metereologico con uno splendido sole. Ceriana è famosa per le sue feste sacre e di divertimento e non essendo lontano dalla metropoli, il pubblico accorre numeroso. Ancora grazie all'Amministrazione rappresentata da Maurizio Caviglia e dal suo staff tutto... diamo un arrivederci ai prossimi festeggiamenti.

Franco Taggiasco".