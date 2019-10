Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 27 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 27 OTTOBRE

SANREMO



12.00. Nell’ambito delle celebrazioni per l’esposizione della statua di San Giovanni Paolo II, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Alberto Maria Careggio. Al termine, benedizione della statua di San Giovanni Paolo II e processione fino alla chiesa della Madonna Nera, dove il simulacro verrà collocato stabilmente per la venerazione dei fedeli. Chiesa di Tutti i Santi (ex chiesa anglicana)

16.00. Premiazione degli artisti partecipanti a ‘Arteam CUP 2019’, mostra nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati. Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (più info)

18.00 & 21.00. ‘Ottobre di Pace 2019’, ‘Parole, musica, gesti, immagini: il tema della pace nel linguaggio dei giovani' a cura dell'Associazione Effetto Farfalla. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

IMPERIA

9.00-19.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Trofeo di Judo Città di Imperia - Memorial Mario Todde. Palazzetto dello Sport



10.30. ‘Festa dell'Oratorio’: SS Messa + pranzo di condivisione + giochi organizzati dagli atleti e dai coach del Caramagna Team Volley + al termine, distribuzione di caldarroste curata dal Circolo Borgo Fondura. Campo dei Giuseppini

14.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, visite guidate agli edifici religiosi della frazione di Moltedo a cura dell’Associazione Amici di Moltedo



15.30. ‘Smànie’ da Molière: spettacolo creato da Livia Carli e Gianni Oliveri, insieme ai loro allievi del laboratorio di teatro de Lo Spazio Vuoto – Corso Ragazzi. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 329 7433720

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

17.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Chi dice donna’: spettacolo teatrale a cura della Compagnia Fabrica Teatro. Piazza Chiesa Parrocchiale di Moltedo



18.30. Festa con brindisi per il decimo compleanno della nascita de ‘Lo Spazio Vuoto’. Caffetteria/ pasticceria ‘Dolcezze in galleria’, presso la Galleria degli Orti di Oneglia

21.00. Per la stagione 2019-2020, spettacolo teatrale ‘Costante, la nuvola’ del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, interpretato da Davide Mancini per la regia di Lazzaro Calcagno. Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Santa Lucia a Oneglia, info 328 9095417

VENTIMIGLIA



8.30-18.30. 1° Ventimiglia Motor Show: evento motoristico all'insegna del divertimento a scopo benefico. Dal pomeriggio anche Rally Taxy. Giardini Pubblici e alla polisportiva Integrabili



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico



14.00. Grande festa di Halloween: pomeriggio all'insegna del divertimento per i più piccoli con la presenza del trucca bimbi, la Strega delle Caramelle e la Zucca di Halloween, Centro Pony Centro equestre Val Nervia, tappeti elastici, palloncini, pop corn e dolciumi per tutti. Si esibiscono i Sestieri Burgu e Cuventu. Giardini Pubblici Tommaso Reggio



BORDIGHERA



16.30. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani in via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



TAGGIA ARMA



8.30. ‘Passeggiata tra gli Ulivi’ (3a edizione): iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 27 ottobre in 125 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà (i dettagli a questo link)

DIANO MARINA

17.15. Conferenza ‘Scalate sull'Himalaya - Le vette mistiche’ raccontate con immagini a cura di Lorenzo Gariano. Evento organizzato dall'Associazione Arcadia Diano Marina. Al termine dell'incontro tradizionale spaghettata a richiesta. Sala Don Piana (Opere Parrocchiali), Via Lombardi e Rossignoli

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00. ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + alle 14: Testimonianza ‘Il Linfoma di Hodking’. A seguire Asta delle Torte. Frazione Pairola (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

8.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Duomo (i dettagli a questo link)

BAJARDO

8.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Duomo (i dettagli a questo link)

CASTEL VITTORIO

8.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) con percorso tra i secolari olivi del comune, impiantati dai Frati Benedettini + visita presso un 'azienda locale con assaggio di prodotti tipici a base di olio extravergine + al termine, rinfresco offerto dalla Pro Loco di Castel Vittorio nei locali della Chiesa di S. Caterina. Ritrovo in piazza XX settembre, info e prenotazioni 335 5207833 (info)

CERIANA



9.00. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Marconi (i dettagli a questo link)



12.00. ‘Festa de Rustìe’: pranzo al profumo d’autunno proposto nei locali di Sottopiazza di Via Roma 2 (prenotazioni 393.4528565) + dalle h 15, degustazione in Piazza Marconi di ‘caldarroste’, frittelle, birra e castagnùn (castagnaccio) + Accompagnamento musicale a cura della Berben Band

CHIUSAVECCHIA



9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza della Chiesa della frazione di Olivastri (i dettagli a questo link)

CIPRESSA



14.00. ‘Aspettando Halloween’. Piazza del paese



DIANO ARENTINO

9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza (i dettagli a questo link)

DOLCEACQUA

8.45. ‘Camminata tra gli Olivi’: camminata alla scoperta dell'ambiente naturale della Val Nervia, immersi nella macchia mediterranea, tra vigneti e uliveti, si percorre l'antica mulattiera che collega i paesi di Dolceacqua e Perinaldo + Visita al Frantoio Mauro e degustazione Olio. Ritrovo in Piazza Garibaldi intorno alla fontana (i dettagli a questo link)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PERINALDO



11.00-18.00. Carnevale di Halloween: bricolage con pipistrelli, fantasmi divertenti e simpatiche streghe. Master class progettato per adulti e bambini di qualsiasi età per imparare a realizzare artigianalmente manufatti per le feste con materiali improvvisati (h 11/13-16/18). Bottega d'Arte Boga, info 327 985 2333



PIETRABRUNA

9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza (i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO

9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Brunengo (i dettagli a questo link)



ROCCHETTA NERVINA



15.30. Castagnata a cura dell’Associazione Pro Loco, con esibizione dell’Associazione ‘Indanza’. Giardini comunali, info 0184 207942



SAN BIAGIO DELLA CIMA



9.30. Per ‘D’Ottobre Francesco 2019’, passeggiata nel Parco Biamonti accompagnata da letture di brani tratti dai suoi libri (partenza dal comune h 9.30) + dalle 16, presso il centro polivalente ‘Le Rose’, la prof.ssa Simona Morando affronta il tema ‘Percorsi di impegno intellettuale e politico in Francesco Biamonti’ e Matteo Grassano e Corrado Ramella intervengono sul tema ‘La Provenza di Francesco Biamonti fra letteratura e geografia’ + consegna riconoscimento dell’AFB + piccola degustazione di prodotti del territorio



TRIORA



9.00. ‘Il cammino del silenzio, nei colori del Gerbonte’: escursione ad anello a cura dell’Associazione Monesi Young per godere del ‘foliage’ del bosco, nel suo cambio d’abito autunnale (10 euro). Ritrovo al Rifugio di Realdo, info 339 1183146



VALLEBONA



9.00. ‘Festa d’Autunno’ con marcia panoramica: S.Messa + partenza della passeggiata dal campo sportivoFabio Taggiasco + piatto caldo cucinato dalla Pro Loco (incluso nella quota di iscrizione di 10 euro) + nel pomeriggio il divertimento continua con attività organizzate dalla Parrocchia

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER

7.00. ‘Swimrun Côte d’Azur’. Porto cittadino (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Il Salone del Vintage’ di Monaco: una 1a edizione Select e Design. Espace Fontvieille (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

15.00. Concerto dell'OPMC con Matthieu Petitjean all'oboe. In programma musiche delle opere di Wagner, Strauss e Schönberg. Salle Garnier

20.00. 'Oktoberfest’ (ultimo giorno della 14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo (più info)



