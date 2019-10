Operazioni delle Forze dell'Ordine nella nostra Provincia, il plauso di Confesercenti

"Ogni giorno assistiamo a risultati importanti ottenuti dagli operatori della sicurezza dei vari corpi di appartenenza. A volte un risultato dopo lunghi periodi di indagini ma altre a pochi attimi dall’avvenimento di fatti criminali o violenti.

Un’importante risposta che evidenzia la presenza dello Stato, che da fiducia ai cittadini ed alle imprese che ogni giorno operano con difficoltà e con il timore di essere colpiti. Importanti risultati nel contrasto al traffico di stupefacenti, vista anche la particolarità del nostro sito di frontiera. Altresì gli arresti delle baby gang, un male diffuso e socialmente molto preoccupante.

Resta comunque una diffusa preoccupazione di molti operatori per diverse zone delle città della Riviera non in sicurezza con quartieri poco illuminati e con scarsi sistemi di video sorveglianza. Zone d’ombra, sia in zone centrali che periferiche, dove le amministrazioni comunali dovrebbero intervenire con maggiori investimenti, con interventi di maggiore pulizia dei marciapiedi, dei parchi, delle aiuole, di miglioramento dell’arredo urbano, in alcuni quartieri con edifici abbandonati. Il lavoro delle forze dell’ordine è immenso ma non può essere l’unica risposta alla sicurezza dei cittadini. Servono strade illuminate e pulite. Altro tema riguarda le truffe e offese on line, che colpisce in modo diffuso e che richiederebbe un potenziamento degli addetti al contrasto.