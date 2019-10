Liguria: dati sul turismo, intervento del M5S, Fabio Tosi "Questa Giunta si dà pacche sulle spalle per un 'più zero-virgola'"

"Non mi dilungherò per non rischiare la solita predica sui numeri e sul fatto che noi non saremmo (condizionale) in grado di leggerli - dichiara il consigliere regionale Fabio Tosi -. Mi limito allo sconforto: è quanto mi procura leggere che questa Giunta (che lunedì 28 pubblicherà i dati sul sito ufficiale di Regione Liguria) si dà pacche sulle spalle per un 'più-zero-virgola' in fatto di presenze nella nostra regione nel mese d'agosto".

Ad affermarlo è Fabio Tosi, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria in merito ai dati sul turismo in Liguria.

"Il tutto, mentre le regioni limitrofe segnano performance ben diverse: l'Emilia Romagna ad esempio ha incassato, in termini di presenze (importantissime perché si tramutano in pernottamenti), numeri superiori di 6-7 volte. Desolante il dato annuale... 'Gli arrivi (leggi: toccata e fuga o poco più) su otto mesi (lo dice il Governatore nella sua nota odierna, non noi) hanno già cambiato di segno (+0,29: urca!) rispetto al totale dei sette mesi registrato a luglio, mentre le presenze (sempre loro) continuano a essere negative (-2,09: ah ecco!)'. Che dire? Se qualcuno è soddisfatto di un 'roboante' +0,29% per l'importantissimo mese di agosto a livello regionale per un comparto vitale come il turismo, allora immagino sarà strafelice di quell'1% (virgola più, virgola meno) a livello nazionale per il proprio partito".