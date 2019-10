Imperia, polemica sul pianoforte a Palazzo Civico, i Capogruppo di maggioranza "Critiche fuori luogo"

“Viviamo un momento storico in cui Imperia sta rialzando finalmente la testa dopo anni di abbandono. Lavori di pulizia dei torrenti che non si vedevano da anni fatti così, il rifacimento di tutta la rete fognaria cittadina, il nuovo acquedotto del Roja e la pista ciclabile pronti a partire, il Cavour che riaprirà a breve in tutto il suo splendore, Galleria Gastaldi rimessa a nuovo. E poi, i portici, la Piscina, il nuovo Molo Lungo. Sono solo alcuni degli interventi su cui sta lavorando l'Amministrazione del sindaco Scajola”. Ad affermarlo sono i Capigruppo di maggioranza a Imperia Giglione, Ciccione e Garibbo che continuano: “Eppure, a fronte di tutto ciò, dobbiamo leggere un intervento fuori luogo dei consiglieri Lanteri e Savioli, che criticano la scelta di mettere un pianoforte (già di proprietà del Comune) a Palazzo Civico. Non sanno proprio più a cosa attaccarsi. Pur di scagliarsi contro il sindaco, vorrebbero rendere divisiva anche la musica, che da sempre invece unisce. Dal livello di questo tipo di interventi si capisce ancora di più quanto siano stati saggi gli imperiesi il 24 giugno 2018 a non affidare a loro l'amministrazione della nostra città.

Claudio Ghiglione, Capogruppo Imperia Insieme

Daniele Ciccione, Capogruppo Obiettivo Imperia

Vincenzo Garibbo, Capogruppo Area Aperta”.