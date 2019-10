Imperia: caso della foto di Mussolini su un camion, Basso (Grande Nord) "Deve farci riflettere che nessuno abbia chiesto l'applicazione della legge n. 645 del 1952"

"In ordine ai fatti di esaltazione di esponenti del fascismo avvenuta ad Imperia nei giorni scorsi, ho letto le più svariate argomentazioni. Vi è chi ha chiesto la revoca del contratto di appalto alla ditta che ha assunto l'autore del fatto, senza considerare cosa ne penseranno i colleghi del predetto che si troveranno forse senza lavoro; vi è chi ha invocato l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della ditta, senza precisare quali. Curiosamente, e ciò dovrebbe farci riflettere, nessuno ha chiesto l'applicazione della legge, ovvero della legge n. 645 del 1952 che punisce con la reclusione e la multa chi si renda colpevole di apologia del fascismo".



Luigi Basso, responsabile Grande Nord Liguria, analizza quanto avvenuto nei giorni scorsi ad Imperia, dove l'immagine di Benito Mussolini è stata avvistata sul cruscotto di uno dei camion dell'impresa che sta lavorando al cantiere per la Galleria Gastaldi.



"Pare che la Digos sia prontamente intervenuta, unitamente alle Autorità Comunali, per far rispettare la legge. Immagino che anche quei soggetti che pubblicamente, attraverso i social per esempio, hanno esaltato l'episodio saranno felici di sapere che molto probabilmente potranno vedere da vicino il loro idolo in un'aula di tribunale durante il processo penale in cui saranno coimputati. - prosegue Basso - Sarebbe una bella lezione per questi soggetti adoratori del fascismo, ai quali, siccome non sono come loro, somministrerei come giusta pena un servizio di volontariato di sei mesi in un centro richiedenti asilo".