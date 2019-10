Essegi Computer Sponsor Ufficiale del Meeting OSItalia 2019

Nella culla degli artisti e innovatori, di scienziati e grandi pensatori si terrà il meeting annuale di OSItalia, azienda Leader nel settore del software gestionale per PMI. Sarà un meeting improntato a una nuova nascita aziendale, a un futuro pieno di sviluppo e innovazione.



Ed è all’ombra di questi progetti e di questa aria di innovazione che Essegi Computer, SPONSOR UFFICIALE del meeting, presenterà in anteprima assoluta XOIL, il nuovo SOFTWARE GESTIONALE PER FRANTOI E COMMERCIANTI DI OLIO.



Non un semplice ERP, ma una suite di strumenti che permette di soddisfare qualunque esigenza del Cliente.



Un gestionale completo, all’avanguardia ed allineato a tutte le più moderne tecnologie software, scalabile e performante, cloud-hybrid e pronto per essere integrato della soluzione blockchain di OSItalia.



“Avremo il modo di parlarne ampiamente durante e dopo il meeting di Firenze. Per il momento ci tengo solo ad anticipare che il progetto è in pieno e continuo sviluppo; stiamo lavorando a stretto contatto con alcuni partner del settore oleario, rispondendo e sviluppando le migliori soluzioni alle esigenze tipiche del settore, mentre i nostri programmatori hanno già iniziato lo studio di un’integrazione della tracciabilità del lotto e del DNA delle monocultivar attraverso l’utilizzo della blockchain”.

Ci vediamo a Firenze il 7 e l’8 Novembre, e su questa rubrica per la presentazione di tutte le ultime novità relative ad OS1 ed Essegi Computer.