I Colori dell'Autunno in provincia di Imperia. Ecco gli eventi più interessanti del fine settimana

L’Autunno è il periodo ideale per scoprire il territorio del ponente ligure, complice il clima che mai come quest’anno sembra vivere ancora un clima estivo sia sulla costa sia nelle vallate.

Questa settimana le nostre proposte iniziano dall’entroterra, con la ‘Camminata tra gli ulivi’, giunta alla terza edizione. Domani, domenica 27 ottobre, questa iniziativa festeggia anche i 25 anni dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, organizzatrice dell’evento.

Un’esperienza dedicata a qualità e genuinità di un prodotto autentico, che in 13 città dell’olio della Liguria – Andora, Arnasco, Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Chiusavecchia, Diano Arentino, Dolceacqua, Ne, Pietrabruna, Pieve di Teco e Taggia - celebra un prodotto che è uno dei simboli del nostro paese, al centro di una civiltà olivicola che ha radici millenarie. Anche per questa edizione 2019 le Città dell’olio hanno selezionato percorsi dove gli olivi e l’olio sono protagonisti per raccontare storie avvincenti, offrire esperienze enogastronomiche indimenticabili e incontrare chi vive ogni giorno in oliveto. Borghi, ponti medievali, terrazze affacciate sul mare e antiche chiese accompagneranno la scoperta dell’extravergine ligure nelle province di Imperia, Savona e Genova. Non mancheranno degustazioni e visite alle aziende e ai frantoi.

Per scegliere il proprio percorso o per saperne di più consultare il sito www.camminatatragliolivi.it



Sanremo e la sua città vecchia sta ospitando l’edizione 2019 della Urban Downhill, ormai tradizionale manifestazione che porta ogni anno decine di biker da tutta Europa a sfidarsi tra i vicoli della Pigna. Il via alle ‘danze’ è stato dato ieri con la consueta cross country per le vie del centro, mentre oggi, sabato, la gara clou: la 6ª Urban Downhill per le strade della città vecchia. La cross country inizierà alle 20.30 e si snoderà tra piazza Colombo, via Matteotti, via dei Cappuccini per poi arrivare nel cuore della Pigna, via Cavour e di nuovo piazza Colombo, il tutto per un’ora più un giro, come prevede la cross country. Partenza davanti allo ‘zampillo’, arrivo sul sagrato della chiesa di piazza San Siro, premiazione in piazza Muccioli al ‘villaggio’.Tra i 200 partecipanti anche grandi nomi del downhill internazionale oltre ai vincitori delle cinque edizioni precedenti. Al ‘villaggio’ di piazza Muccioli, oltre a musica e intrattenimento, anche una rampa con un cuscino gigante per permettere ai più piccoli di fare le loro esibizioni in tutta sicurezza.

Spettacoli teatrali & musicali



Alle 21.00 di questa sera, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, si terrà la finale nazionale del concorso per Cantautori ed Interpreti over 36 ‘SanremoSenior’. Ad esibirsi 26 concorrenti provenienti da tutta Italia. A condurre l’evento saranno Maurilio Giordana e Chiara Magliocchetti.



Ad Imperia hanno preso ufficialmente il via gli eventi dedicati ad ‘Aspettando il centenario’ che quest'anno vede la città compiere 96 anni. Nel calendario. Tra oggi e domani molti tre gli appuntamenti più rilevanti dedicati all’iniziativa. Eccoli:

Oggi, all’Auditorium Camera di Commercio e alla Sala Convegni della Biblioteca Civica, si terrà la 57ª edizione della Coppa Europa di Musica, in collaborazione con Officine Digitali. Ad esibirsi per tutta la giornata saranno 160 musicisti provenienti da tutta Europa.

Alle 21.00, presso l’Auditorium del Museo Navale, l’appuntamento è con il concerto ‘Buon Compleanno Imperia’ a cura del Coro Mongioje con la partecipazione della Corale Città di Acqui Terme.

Domani, domenica 27 ottobre, la Piazza della Chiesa Parrocchiale di Moltedo ospiterà lo spettacolo teatrale, ad ingresso libero, ‘Chi dice donna’ messo in scena dalla Compagnia Fabrica Teatro.



Sabato 26 ottobre, alle 21, e domenica 27 ottobre, alle 15.30, al Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia andrà in scena Smànie, da Molière. Lo spettacolo è stato creato dai padroni di casa Livia Carli e Gianni Oliveri, insieme ai loro allievi del laboratorio di teatro de Lo Spazio Vuoto.

Domani, domenica 27 ottobre, il Forte di Santa Tecla di Sanremo sarà aperto al pubblico già a partire dalle 18.00 con 'Scaldiamo i motori' per assistere alle prove degli artisti e al DJ set a cura di DJ Semex. Il clou della serata invece sarà a partire dalle 20.45 quando si potranno ascoltare giovani rapper, cantanti e musicisti della zona. Il concerto, che si svolge nell’ambito della rassegna ‘Ottobre di Pace 2019’, sarà intervallato da altre forme espressive - sempre con i giovani come protagonisti - tra cui letture, balli hip hop e parkour.

Domenica alle 21, al Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Imperia, per la stagione teatrale diretta da Eugenio Ripepi, va in scena 'Costante, la nuvola', con Davide Mancini, per la regia di Lazzaro Calcagno. Si tratta di un viaggio nella magia del ciclismo, sport nobile che affascina le folle da sempre. A raccontarne le vicende epiche è il primo campionissimo, Costante Girardengo, che si materializza ad un giovane giornalista incaricato di scrivere un articolo sugli scandali del ciclismo moderno.

Conferenza & presentazione libri

Questo pomeriggio alle ore 17.00, alla Federazione Operaia di Sanremo, primo appuntamento 2019 della ‘Rassegna ‘Storia - Storie di ieri e di oggi. Memoria, contemporaneità, territori’. Luigi Ivaldi interverrà sul suo lavoro ‘Da Terenzio a Che Guevara, il '68 al Liceo di Sanremo’. L'autore dialoga con Fulvio Fellegara, Segretario Provinciale Camera del Lavoro, e con Daniela Cassini, curatrice.

A Palazzo Roverizio di Sanremo, alle ore 21.00, Giovanni Zocco presenterà il suo ultimo libro ‘Gocce di Poesia’ con accompagnato musicale a cura dei pianisti dello Studio Sanremo Musica 2000.



Il Salone di S.Agostino di Ventimiglia ospiterà questo pomeriggio dalle 14, una conferenza a cura dell’insegnante-scrittore Davide Barella sul tema ‘Il Barocco, epoca d’oro dei Corsari, Ventimiglia moderna e contemporanea’.

A Diano Marina, per il 50° Anniversario della ‘Famia Dianese’, dalle ore 18 in Piazza del Comune, si potrà degustare un aperitivo offerto con proiezione su maxischermo di immagini relative ad eventi realizzati dall’associazione dianese. La serata sarà presentata da Gianni Rossi.

Domenica, sempre a Diano, si potrà assistere alla conferenza dal titolo ‘Scalate sull'Himalaya - Le vette mistiche’ raccontata con immagini da Lorenzo Gariano. Al termine dell'incontro, che si svolgerà nella Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, tradizionale spaghettata a richiesta.

Feste di Halloween & Castagnate

Mancano pochi giorni alla festa di Halloween ma già in questo weekend si organizzano feste dedicate alla notte più paurosa dell’anno.

Pairola, frazione di San Bartolomeo al Mare, dedicherà due intere giornate (oggi e domani) all’evento con un percorso itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ e con il concorso ‘La Maschera più Paurosa’. Ci saranno frittelle denominate ‘Zombie’ e un Aperitivo della Strega.

Grande festa di Halloween anche nei Giardini Pubblici Tommaso Reggio di Ventimiglia con un pomeriggio di divertimento dedicato ai più piccoli: dal trucca bimbi alla Strega delle Caramelle e alla Zucca di Halloween, dal Centro Pony Centro equestre Val Nervia a tappeti elastici, palloncini, pop corn e ancora dolciumi per tutti.

Chi volesse ancora degustare il frutto di stagione per eccellenza, la Castagna, può recarsi a Badalucco, Ceriana e Rocchetta Nervina.

A Badalucco la festa d’Autunno inizierà alle 16 di sabato in Piazza Marconi con caldarroste, snacks, drinks per grandi e piccini. Il tutto allietato da Dj Set by Lele Dj.

Si intitola ‘Festa de Rustìe’ l’evento ospitato domenica a Ceriana. Si inizierà con un pranzo al profumo d’autunno proposto nei locali di Sottopiazza di Via Roma. Dalle h 15, degustazione in Piazza Marconi di ‘caldarroste’, frittelle, birra e castagnùn (castagnaccio) con accompagnamento musicale a cura della Berben Band.

Un’altra ‘Castagnata’, con esibizione dell’Associazione ‘Indanza’, si terrà domenica nei Giardini comunali di Rocchetta Nervina a partire dalle 15.30.





Per conoscere con esattezza orari e luoghi degli eventi proposti e visionarne altri consultare l'Agenda Manifestazioni.