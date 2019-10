Sanremo: ricettazione e droga, nella notte controlli e denunce dei Carabinieri

Notte di controlli e denunce da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sanremo. I militari, hanno intensificato i controlli nella città dei Fiori in occasione della XC Night Ride, la gara che ha visto protagonisti molteplici bikers districarsi tra i caruggi del quartiere Pigna.

Tra i carugi dei quartieri della Pigna, i Carabinieri della Sezione Operativa, utilizzando personale in abiti civili, hanno identificato all’interno di un fatiscente locale tre ragazzi, due italiani e uno straniero di età compresa tra i 24 e i 22 anni, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. Ad attirare l’attenzione dei militari il forte odore di stupefacente, proveniente dalla finestra lasciata aperta del locale, che si diffondeva tra i carugi. I tre giovani, ammettendo di fare uso di droghe, sono stati segnalati alla Prefettura di Imperia quali assuntori.

A notte inoltrata, una pattuglia della Stazione di Sanremo ha invece fermato per un controllo nei pressi del parcheggio RT di piazza Colombo, un minorenne di origine marocchina mentre viaggiava a bordo di una bici elettrica. Ad attirare l’attenzione degli operanti il valore della bici, circa 2.600 euro, ed il fatto che alla vista dei Carabinieri, il ragazzo avesse immediatamente abbandonato il mezzo appoggiandolo alla ringhiera cercando di allontanarsi dalla piazza.

Il giovane, già noto alle Forze dell’ordine per precedenti analoghi, era sprovvisto di documenti d’identità ed è stato condotto in caserma per le formalità di rito. I tempestivi accertamenti hanno consentito di risalire al proprietario della bicicletta che, qualche ora prima, l’aveva lasciata parcheggiata in c.so Matteotti senza più ritrovarla.

Il giovane straniero è stato quindi denunciato all’A.G. minorile per il reato di ricettazione e contestualmente riaffidato ai genitori mentre, la bicicletta, che fortunatamente non ha subito danni, è stata riconsegnata al legittimo proprietario nella mattinata odierna.