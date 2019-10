Ventimiglia: presentato ‘Il libretto rosso dei pensieri di Miao’, il biglietto di ingresso? Una scatoletta di cibo per gatti

Il biglietto di ingresso per entrare ad una presentazione di un libro? Non si paga in denaro ma in cibo per gatti. Accade a Ventimiglia, nell’area davanti al gattile in via Peglia dove oggi pomeriggio c’è stata la presentazione del romanzo ‘Il libretto rosso dei pensieri di Miao’ (Tea Edizioni).



Come è facilmente intuibile le scatolette sono state donate per aiutare i felini presenti nella struttura ventimigliese in attesa di adozione. Un’iniziativa organizzata a favore dell’associazione ‘Randagi Fortunati’ e che ha riscosso un considerevole apprezzamento, complice la presenza dello scrittore Roberto Centazzo che in questa opera ha raccolto una serie di citazioni dalle opere del presidente Miao Tse Tung. All’incontro organizzato da Mondadori BookStore di Bordighera, hanno preso parte anche Barbara Bonavia che ha letto alcuni dei passi più importanti di questo libro dedicato a tutti gli amanti dei gatti.