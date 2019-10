Ventimiglia: oggi al gattile, si è svolta la presentazione del libro di Roberto Centazzo 'Il libretto rosso dei pensieri di Miao' (foto)

Sabato 26 ottobre, presso il gattile di Ventimiglia, si è svolta la presentazione del libro di Roberto Centazzo 'Il libretto rosso dei pensieri di Miao' Tea. L’evento rientra in un progetto di sensibilizzazione e raccolta cibo promosso dall’autore a favore dei gatti meno fortunati.



"Grazie alla collaborazione del Mondadori Bookstore di Bordighera, dell’Associazione Randagi Fortunati ed a Barbara Bonavia, il parcheggio antistante il gattile si è trasformato in un salotto letterario, che ha accolto numerosi ospiti, tra i quali il sindaco Gaetano Scullino e i consiglieri Eleonora Palmero e Roberto Nazzari. In conseguenza all’iniziativa è stata raccola un’ingente quantità di cibo per gatti ed è stato realizzato un pre affido. Prossima tappa il gattile di Loano".