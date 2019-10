Tantissimi ciclisti allo Zampillo per la Cross Country di Sanremo, oggi spazio alla 6ª Urban Downhill (Fotogallery)

Con la partenza della cross country per le vie del centro a Sanremo ha preso il via il weekend dedicato agli appassionati della mountain bike. Tantissimi i ciclisti che questa sera si sono ritrovati alle 20.30 davanti allo zampillo da dove sono partiti per un giro della città. I partecipanti hanno attraversato piazza Colombo, via Matteotti, via dei Cappuccini per poi arrivare nel cuore della Pigna, via Cavour e di nuovo piazza Colombo, il tutto per un’ora più un giro.



Quella vista stasera è stata un’anteprima dell’atteso spettacolo che si vivrà invece oggi con la sesta edizione della Urban Downhill. Sabato mattina alle 10 via alle prove libere, alle 13 sarà il momento delle prove cronometrate che daranno l'ordine di partenza. Alle 18 la prima manche e alle 20 la seconda, poi la premiazione al 'villaggio' di piazza Muccioli.



Tra gli oltre 200 partecipanti (numero chiuso ormai da tempo) anche grandi nomi del downhill internazionale oltre ai vincitori delle cinque edizioni precedenti. Al ‘villaggio’ di piazza Muccioli, oltre a musica e intrattenimento con Simone 'Radiomandrake' Parisi, anche una rampa con un cuscino gigante per permettere ai più piccoli di fare le loro esibizioni in tutta sicurezza.



