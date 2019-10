Taggia: Lions Club e Protezione Civile insieme per una serata meeting sulla vespa velutina

Giovedì si è svolta la serata Meeting del Lions Club Arma e Taggia con lo specifico indirizzo sulla prevenzione verso la Velutina. “Velutina vs Ape” questo il titolo della serata che avuto come relatori Alessandra Cerri, socia Lions, Giorgio Grossi e Andrea Ridolfini tutti e tre impegnati nella Protezione Civile di Taggia.



I tecnici debitamente presentati, prima dal Cerimoniere del Club Enrico Barla e a seguire dal Presidente Pro-Tempore Aurelio Negro, hanno esposto ai soci ed ospiti presenti la problematica legata alla Velutina, calabrone asiatico insediatosi nei nostri territori, che insidia fortemente la vita delle nostre api. La serata si è articolata appunto sui rischi che corrono le nostre api e sugli stessi rischi ai quali si espongono i tecnici della Protezione Civile per rimuovere i nidi delle Velutine, che con le loro punture rischiano di creare vero e propri shock anafilattici.



"La serata Meeting è proseguita con le comunicazioni inerenti gli impegni che il Club andrà ad affrontare sotto la gestione dell’attuale Presidente Aurelio Negro che sarà coadiuvato da tutti i soci del Club Arma e Taggia che da anni si impegnano in prima linea nei service volti alla beneficienza ed alla salute. Primo impegno il service “Marcia del Diabete” che in collaborazione con altri Club Lions si organizzerà lungo la nostra ciclabile il 16 di novembre, con partenza da Sanremo ed arrivo ad Arma di Taggia, i partecipanti, se vorranno, effettueranno un esame del diabete alla partenza ed uno all’arrivo al fine di verificare di persona il beneficio dell’attività fisica nel contenimento del diabete. - spiegano dal Club - La serata si è conclusa con i saluti ai presenti ed un ringraziamento particolare alla Protezione Civile di Taggia da anni impegnata sul territorio e da sempre al fianco del Lions Club Arma e Taggia".