Sanremo: sono iniziati i lavori per la riapertura della strada per San Romolo

Questa mattina hanno preso via i lavori sulla strada per San Romolo, interrotta dalla settimana scorsa nella zona di Pian della Castagna. Un problema riscontrato a causa dell’allerta meteo ed in corrispondenza del restringimento della carreggiata, dovuto ad un danno provocato dalla caduta di una ruspa di alcuni mesi fa.

Nei giorni scorsi, al termine del sopralluogo, il Comune aveva autorizzato il passaggio pedonale degli alunni per recarsi a scuola. Le parti si sono accordate sul fatto che, i genitori accompagnassero i ragazzi fino a poco prima della chiusura e verrà quindi consentito il passaggio a piedi fino allo Scuolabus che li attenderà dalla parte a valle, per poi portarli a scuola.



Con la risoluzione del contenzioso con la ditta operante e con l'avvio dei lavori, la riapertura completa della strada sembra farsi più vicina.