Sanremo: convolano a nozze Amedeo Grisi e Céline Martrès, il 'Sì' davanti al sindaco Alberto Biancheri. (Foto)

Davanti ad amici e parenti, in una calda giornata di ottobre, il cantante sanremese Amedeo Grisi è convolato a nozze con Céline Martrès. Il lieto evento si è svolto questo pomeriggio nella splendida cornice del Miramare Palace di Sanremo.

Il sì è stato pronunciato alla presenza del sindaco della città, Alberto Biancheri, accompagnato dalla vicesindaco Costanza Pireri che soltanto pochi giorni fa aveva officiato l’unione in Comune. La coppia corona il sogno di una vita insieme e di un amore nato tre anni fa.



Un amore vissuto insieme alla grande passione di Grisi per la musica che in questi anni l’ha portato più volte sul palco del Teatro Ariston e del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove si sono svolti numerosi concerti anche per tenere accesa l’attenzione sulla sua battaglia personale contro la SLA. Non meno importante anche il ricordo di esser riuscito a cantare insieme a Claudio Baglioni durante una sua recente visita a Sanremo.



Ad Amedeo Grisi e Céline Martrès le felicitazioni di tutta la redazione di Sanremo News e del gruppo editoriale More News.

Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo.