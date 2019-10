Sanremo: con i nuovi pannelli acustici la ex chiesa di Santa Brigida ora è pronta per ospitare concerti (Foto)

Dopo i primi esperimenti di qualche mese fa, finalmente la ex chiesa di Santa Brigida è stata sistemata a dovere per ospitare concerti.

Il primo 'esperimento' di domenica con il Coro di Stoccolma è stato il banco di prova ideale per i nuovi pannelli acustici che ora rendono ottimale la resa in uno spazio dal sicuro effetto scenico. Le prime esibizioni con l'interno della chiesa ancora 'nudo' non erano stati dei migliori con un effetto acustico che non era andato giù ad artisti e spettatori. Ma ora, per fortuna, è tutta un'altra cosa.

Sanremo guadagna così un nuovo spazio per concerti ed esibizioni, proprio nel cuore del centro storico, proprio nella settimana del Premio Tenco 2019. L'attesa rassegna è salita nella Pigna per una serie di eventi, proprio nella ex chiesa di Santa Brigida.