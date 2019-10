Sanremo: Ariston Comic Selfie, ecco i finalisti di questa edizione. I vincitori saranno annunciati durante lo show del 22 novembre

Questa mattina sono stati annunciati i finalisti dell'Ariston Comic Selfie. La finale si terrà venerdì 22 novembre, alle 21, al Teatro Ariston di Sanremo. Come vuole la tradizione legata a questa manifestazione l'intrattenimento su YouTube si fonde con la grande tradizione teatrale grazie ad un video-selfie divertente o a una video-parodia della durata massima di 90 secondi a cui quest'anno si è aggiunta anche la nuova sezione Selfie Magic.



GLI INTERVENTI DURANTE LA PRESENTAZIONE DELLA FINALE E DEI FINALISTI





Tra il 7 ed il 21 ottobre sono stati raccolti oltre 7mila voti e complessivamente sono ben 21 i video arrivati dai partecipanti che si sono ispirati su un tema di attualità: Intelligenza Artificiale VS Ignoranza Naturale. Ariston Comic Selfie è un talent made in Sanremo che ad ogni edizione lascia i confini matuziani per assumere sempre più un respiro di ambito nazionale

Per l'attesa finalissima, troveremo sul palco il famoso comico Giovanni Vernia, accompagnato dalla sanremese Georgia Mos, giovane quanto nota dj, producer e cantante. Infatti, lei avrà il compito di curare gli aspetti legati alla musica che faranno parte dello show della finalissima.

Ecco i finalisti dell'edizione 2019 dell'Ariston Comic Selfie:



1) Niccolò Mazzavillani e Paolo Gandini, 25-34 anni da Gallarate (VA) e Agnadello (CR)

2) Luigi Mangiacotti, 30 anni da Cinisello Balsamo (Milano)

3) Davide D'Urso, 22 anni da Torino

4) Salvatore La Monica, 32 anni da Siracusa

5) Gioacchino Gargano, 22 anni da Palermo - Parody

6) Stello Tomasello, 29 anni da Messina - Parody

7) Francesco Martina, 19 anni da Anzio (Roma) - Magic

8) Giuseppe Ruggieri, 28 anni da Telese Terme (Benevento) - Magic

9) Auro Cardillo, 19 anni da Roma - Magic

10) Matteo Meleleo, 20 anni da Brescia - Magic

Durante la serata saranno nominati vincitori delle tre categorie (Ariston Comic Selfie – Ariston Comic Selfie Parody – Ariston Selfie Magic) ma a decretare chi sarà da premiare saranno: il pubblico del web (grazie alle dirette streaming dell'evento), il pubblico in sala (via sms) e la giuria. Quindi ognuno di questi avrà un proprio podio di performer. Infine sarà la Giuria di Qualità a decretare un ulteriore artista da premiare tra i vincitori selezionati delle tre categorie. Un compito molto importante quello di quest'organo che sarà presente sul palco durante la finale. Quest'anno nella Giuria di Qualità troveremo: Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, la Responsabile Ufficio Promozionale Culturale SIAE Danila Confalonieri, la cantautrice e regista Isabella Biffi, la webstar Edoardo Mecca, l'illusionista Walter Rolfo e il musicista e artista Andy Bluvertigo.



Che cosa vinceranno gli artisti? Ai vincitori designati dalla giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla SIAE dell'ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore performance della serata finale, tra quelli premiati dalla giuria di qualità, andranno anche due biglietti per assistere come spettatori alla finale del Festival di Sanremo 2020.

Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto un soggiorno per due persone a Sanremo (premio in partnership con la rete di impresa Sanremo On). Infine, i vincitori del voto della Sala riceveranno un abbonamento per il Premio Tenco 2020.

Gli organizzatori hanno assicurato che la finalissima del 22 novembre sarà uno show ricchissimo. Sono attese tantissime sorprese, alcune delle quali legate all'universo dell'Intelligenza Artificiale. Inoltre non mancherà anche un'esibizione del corpo di ballo locale Urban Theory, tra i finalisti del noto show televisivo, Italia's Got Talent.



La finale di Ariston Comic Selfie, si potrà vedere direttamente in sala oppure comodamente a casa grazie alla massiccia diffusione sui social network. Infatti tutta la serata sarà trasmessa in diretta streaming con regia a cura di Andrea Lombardi. Invece, la parte relativa al voto web e in sala sarà gestito dalla web agency Due Metri di Graziano Poretti e Alessandro Gallo.



Infine nel corso della serata sarà consegnato il Premio "Dal Web al Teatro" a Tess Masazza, webstar da 1.2 milioni di followers su Facebook e quasi 600mila followers su Instagram. Il Premio viene assegnato su impulso del Teatro Ariston di Sanremo con la finalità di dare un riconoscimento a quegli artisti che, provenendo dal canale web, si sono particolarmente distinti per la creazione di contenuti di qualità in ambito teatrale.