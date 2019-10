Arma di Taggia: nuovo posteggio nella 'Buca delle Palme', giunta approva il progetto definitivo. Ora si guarda all'affidamento. Ecco come sarà (Foto)

La giunta ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo parcheggio che sorgerà all’interno della 'Buca' del viale delle palme ad Arma di Taggia. A questo punto, stringono i tempi ma entro i prossimi giorni verrà aperta la procedura per affidare i lavori che, salvo imprevisti, si chiuderà tra fine novembre e inizio dicembre.



Rispetto alle presentazione pubblica avvenuta il 27 marzo 2019 (LINK), sono stati rivisti alcuni dettagli di natura estetica, delle rifiniture sulla linea esterna dei piloni alla copertura attraverso vegetazione per creare zone d'ombra. Il nuovo posteggio prenderà vita da una riqualificazione dell'attuale area parcheggio sul piano sottostrada. Lì verranno rifatti i servizi e gli asfalti e saranno ridisegnati i nuovi stalli. L’intenzione dell’amministrazione comunale è di mantenere questo spazio gratuito come è attualmente.



Discorso diverso per l’altra parte del posteggio che si eleverà con una struttura a piastre, dallo stesso livello del viale. Grazie a questo sistema verranno ricavati ulteriori 50 posti auto. In questo caso il Comune punta ad una gestione a rotazione, con accesso tramite sbarra, senza abbonamento ma con ticket orario, attraverso sistemi automatizzati per l'ingresso e per il pagamento all'uscita, sulla falsariga di quanto già visto ad esempio, presso l'area delle Torri di Colombo.



La 'Buca delle palme' rappresenta il punto di partenza simbolico del nuovo corso pensato dall’amministrazione comunale del sindaco Mario Conio, per il futuro viale delle palme. La rappresentativa area del centro di Arma di Taggia sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Nuovi spazi pubblici ridefiniti sulla base di quelli attuali che daranno spazio, stando ai progetti preliminari, a nuovi giardini, un teatro all'aperto ed un laghetto. In più, qui, troverà spazio la nuova scuola di questa cittadina.



Per questo il nuovo posteggio sarà il primo intervento sul nuovo viale delle palme. Il parcheggio avrà un costo complessivo di 770mila euro, coperto in parte grazie a Regione Liguria, attraverso un finanziamento ottenuto e per la restante parte dal Comune attraverso l'accensione di un mutuo per circa 300mila euro.



Il progetto però va oltre al solo parcheggio. Infatti, la maggiore copertura economica offerta dal mutuo servirà a risolvere alcuni annosi problemi della 'Buca'. In particolare, verranno regimentate le acque bianche che in più di un'occasione hanno rischiato di allagare l'area. Oltre a questo verrà rifatto l'asfalto ed eliminata la vegetazione cresciuta senza controllo intorno al posteggio. I locali che ospitavano una volta i negozi, oggi sono di proprietà del Comune e diventeranno spazi di servizio per ospitare mezzi comunali o altro.



Con il passaggio dalla giunta e l'ok sul progetto, ora definitivo, iniziano a definirsi anche le tempistiche. L'affidamento dei lavori sarà fatto entro fine anno con un possibile avvio del cantiere che si potrebbe immaginare già tra dicembre e inizio 2020. L’amministrazione comunale punta a ridare il posteggio alla cittadinanza in tempo per l’inizio della nuova stagione estiva.