Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 26 e domenica 27 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 26 OTTOBRE

SANREMO



8.00-21.30. Urban Downhill Sanremo: accrediti partecipanti (h 8) + Apertura prove libere (h 9.30) + Chiusura prove libere (h 11.30) + Inizio qualifiche (h 13.30) + Partenza prima manche (h 18) + Partenza seconda manche (h 20) + Premiazioni ed a seguire Pasta Party (h 21.30). Partenza dalla ‘Madonna della Costa’ con percorso tra i carrugi della ‘Pigna’ e arrivo in Piazza Cassini (info)



9.30-16.30. Seminari di formazione degli iscritti ad ‘Area Sanremo 2019’ (secondo gruppo). Palafiori di corso Garibaldi (più info)



9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (ultimo giorno della 5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (più info)

15.30-18.00. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

16.00. (ANNULLATO) Per la 7a edizione del ciclo sulle piante mediterranee tra scienza e tradizione, conferenza su ‘Il cisto nel paesaggio mediterraneo’ tenuta da Daniela Romano dell’Università di Catania. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, ingresso libero



16.30. ‘Incontro col Poeta’: ‘Chiacchiere Poetiche’ con lo scrittore Giovanni Zocco e presentazione del suo ultimo Libro di ‘Gocce di Poesia’. A cura dello ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Libreria Giunti al Punto in Via Roma

17.00. Per la Rassegna ‘Storia - Storie di ieri e di oggi. Memoria, contemporaneità, territori’ (3a edizione), ‘Da Terenzio a Che Guevara - Il ‘68 al Liceo di Sanremo’ di Luigi Ivaldi. L’Autore dialoga con Fulvio Fellegara, Segretario Provinciale della C.G.I.L. Imperia, e Daniela Cassini, curatrice. Federazione Operaia Sanremese, via Corrado 47, ingresso libero

17.00. ‘Ottobre di Pace 2019’: ‘La gioia della grammatica’, spettacolo teatrale e musicale sul linguaggio e la pace, a cura della scuola primaria di Bussana (Istituto Comprensivo Sanremo Levante). Forte di Santa Tecla, ingresso libero



19.00. Aperitivo di beneficenza in giallo a favore dell'Associazione NOI4YOU, sportello di ascolto e aiuto contro la violenza, con sede a Bordighera e San Bartolomeo al Mare. Museo del fiore in corso Cavallotti 113

19.00. Nell’ambito delle celebrazioni per l’esposizione della statua di San Giovanni Paolo II, conferenza sul tema ‘San Giovanni Paolo II: la passione per l’annuncio del Vangelo’ a cura di Mons. Careggio, che fu accompagnatore di Papa Wojtyla nelle escursioni in Valle d’Aosta. Santuario ‘Nostra Signora della Costa’



21.00. Presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Zocco ‘Gocce di Poesia’ + accompagnamento musicale a cura dei pianisti dello Studio Sanremo Musica 2000 + buffet di saluto. Interviene Matteo Moraglia di Edizioni Leucotea. Palazzo Roverizio, ingresso libero



21.00. ‘SanremoSenior’: finale nazionale del concorso per Cantautori ed Interpreti ‘altrimenti giovani’ over 36 anni con la partecipazione di 26 concorrenti provenienti da tutta Italia. Conducono Maurilio Giordana e Chiara Magliocchetti. Teatro dell’Opera del Casinò

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.00-23.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, 57° Edizione Coppa Europa di Musica, in collaborazione con Officine Digitali, con esibizione di 160 musicisti. Auditorium Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Sala Convegni della Biblioteca Civica

9.00-12.00. Seminario ‘La Forza di un Abbraccio’: proposta formativa rivolta a tutti gli operatori che lavorano con l'anziano e ai familiari che quotidianamente si occupano del loro benessere. Intervengono Ivana Ruscigni e Marinella Nuvolone, entrambe counselor e Silvia Vivaldi, fisioterapista. Modera la dott.sa Francesca Martini, psicologa. A cura del Consultorio Diocesano Profamilia. Salone di Cristo Re in via Trento, info 0183 297677

10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)

10.00 & 15.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, visite guidate al Borgo di Montegrazie a cura degli Amici del Santuario e della Proloco (più info)

11.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, conferenza di Domenico Brizio, fonditore di campane, interventi di Piero Gazzano e Gianluca Ozenda. Piazza della Chiesa di Montegrazie (più info)



15.30. Presentazione delle borse di studio e dei programmi all'estero di Intercultura. Gli studenti appena rientrati in Italia e i volontari dell'Associazione Intercultura raccontano le loro esperienze e forniscono le informazioni per partire per un anno scolastico. Via Carducci 65 (vicino alla Pizzeria Antica taverna) a Porto Maurizio

15.30-19.30. Conferenza sulle nuove tecnologie offerte da Microsoft agli sviluppatori con la partecipazione di alcuni speaker di rilievo. Evento gratuito a cura del Centro di formazione G.Pastore e di Fablab Imperia. Centro di formazione G. Pastore, in via Delbecchi 36, info 349 3140191 (più info)



15.30-18.30. Linux Day, pomeriggio di incontro e interventi sulla tecnologia open: il multimedia, video, grafica 3D e i videogiochi rispetto alla tecnologia, recupero file, Fake news. Centro aggregativo giovanile Puerto, Via Matteotti 31 (di fronte alla pensilina), ingresso libero e gratuito (il programma a questo link)

16.50. Per ‘Aspettando il Centenario’, Concerto di campane + Lancio du balun. Piazza del Santuario di frazione Montegrazie (più info)

17.30. Per ‘Aspettando il Centenario’, 6a edizione del Concorso Internazionale di Poesia Parasio - Città di Imperia a cura del Circolo Parasio. Sala Consiliare Provincia di Imperia

21.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Buon Compleanno Imperia’: concerto a cura del Coro Mongioje con la partecipazione della Corale Città di Acqui Terme. Auditorium del Museo Navale, ingresso libero



21.00. ‘Smànie’ da Molière: spettacolo creato da Livia Carli e Gianni Oliveri, insieme ai loro allievi del laboratorio di teatro de Lo Spazio Vuoto – Corso Ragazzi. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 329 7433720



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

14.00-17.00. Conferenza a cura dell’insegnante-scrittore Davide Barella sul tema ‘Il Barocco, epoca d’oro dei Corsari, Ventimiglia moderna e contemporanea’. Salone di S.Agostino, ingresso libero



16.00. Presentazione del libro di Maria Grazia Orlandini ‘Al Tempo della Guerra Del Sale’. Biblioteca Civica Aprosiana Piazza Bassi 1



19.00. Festa del Villaggio nella Piazza di Torri con castagne arrosto e vino + salsiccia e fagioli, rostelle e patate fritte e dolci

BORDIGHERA



11.00. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani in via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



16.00. Aperilibro in Villa a cura dell’associazione missionaria Progetto Missioni onlus: visita guidata di Villa Garnier (h 16) + presentazione libro ‘Sul palcoscenico della vita’ di Luigi Mazzilli (h 17) + aperitivo sul terrazzo della Villa con ricavato interamente devoluto alle missioni (h 17.30, 20 euro). Info e prenotazioni 320 1892500



16.00. Visita alla Città Alta e a Villa Etelinda, che ospitò e poi venne acquistata dalla Regina Margherita. A cura della Cooperativa Omnia (visita guidata 7 euro + ingresso Villa Etelinda 5 euro. Ritrovo con la guida presso l’ufficio Iat di Bordighera, prenotazione obbligatoria allo 0184/261358



16.30-18.30. In occasione di ‘Ottobre - Mese della consapevolezza dell'Adhd’, evento ‘Donare un libro, Donare conoscenza...’. Chiesa Anglicana, ingresso ibero e gratuito (più info)

TAGGIA ARMA



17.00. Castagnata popolare + presentazione del libro di Renato Bergonzi ‘Storie di orti funerali e comunisti’. Presente l'autore intervistato da Alfredo Schiavi (partigiano). A cura dell'ARCI ‘Tunin Siffredi’. Casa del Popolo di Arma, via Cornice 4, ingresso libero

19.30. Presentazione del Calendario 2020 con cena a favore dell’associazione di volontariato Angeli di Pace Sanremo e la Fundacion Oasis de Amor y Paz + proiezione video girato da un volontario dell’associazione che ha lavorato presso la Fundacion. Salone Parrocchiale di Levà a Taggia, info 380 9022879



SAN LORENZO AL MARE



10.30. ‘Coloriamo il Paese’: inaugurazione dei Murales tematici dedicati ai paesi della Valle del San Lorenzo con proiezioni di video e foto (teatro dell’Albero) + visita ai Murales lungo l’Aurelia + aperitivo in piazza Mazzini

DIANO MARINA

17.00. Inaugurazione mostra dal titolo ‘Un filo di luce’ dell’artista Manuela Toselli. Palazzo del Parco, Sala ‘R. Falchi’, Corso Garibaldi 60, fino al 24 novembre (da martedì a sabato 10/12-16/19)

18.00. Per il 50° Anniversario della ‘Famia Dianese’, aperitivo offerto dal Presidente Roberto Sessa e da tutto il Direttivo + proiezione su maxischermo di immagini relative ad eventi realizzati. Serata con sottofondo musicale presentata da Gianni Rossi. Piazza del Comune

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-18.00. ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + dalle 17: Aperitivo della Strega. Frazione Pairola, anche domani (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-21.00. Festa d’Autunno con Caldarroste, musica, snacks, drinks per grandi e piccini + Live Dj Set by Lele Dj. Teatro all'Aperto di Piazza Marconi



COSIO D’ARROSCIA



20.00. Cena con delitto con il Teatro del Mutuo soccorso ‘Il vero Protagonista sei tu’. Cena in buona compagnia e un enigma da risolvere: trovare il colpevole di un delitto per assicurarlo alla giustizia. Ristorante Cado, per prenotazioni 335 6437766



DOLCEDO



16.00. Presentazione della tesi ‘Verso un quadro strategico alternativo per la rigenerazione delle valli Impero e Prino in provincia di Imperia’ di Johanna Michaela Pieritz, laureata quale Master of Science all’Università di Tecnologia – Urbanistica di Delft (Olanda). Salone San Domenico



PERINALDO



11.00-18.00. Carnevale di Halloween: bricolage con pipistrelli, fantasmi divertenti e simpatiche streghe. Master class progettato per adulti e bambini di qualsiasi età per imparare a realizzare artigianalmente manufatti per le feste con materiali improvvisati (h 11/13-16/18). Bottega d'Arte Boga, anche domani, info 327 985 2333

FRANCIA

MONACO

10.00. 6a della 3a edizione di E-Rally Monte Carlo (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Il Salone del Vintage’ di Monaco: una 1a edizione Select e Design. Espace Fontvieille, anche domani (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

19.30. Concerto finale con Gala del 7° Concorso Internazionale di pianoforte a 4 mani - Premio Edmond de Rothschild. Evento a cura dell'Accademia Rainier III e del Lions Club Monaco. Salone Eiffel dell’hotel Hermitage (più info)

20.00. 'Oktoberfest’ (14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo, fino al 27 ottobre (più info)



NICE



20.00. ‘Sting: My Songs’: concerto di Sting con le canzoni più belle di Sting durante la sua prolifica carriera, con The Police e solista, nominato da 16 Grammy Awards. Palais Nikaia (più info)

20.30. Festival della Chitarra Acustica. Espace Magnan (il programma a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

DOMENICA 27 OTTOBRE

SANREMO



12.00. Nell’ambito delle celebrazioni per l’esposizione della statua di San Giovanni Paolo II, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Alberto Maria Careggio. Al termine, benedizione della statua di San Giovanni Paolo II e processione fino alla chiesa della Madonna Nera, dove il simulacro verrà collocato stabilmente per la venerazione dei fedeli. Chiesa di Tutti i Santi (ex chiesa anglicana)

18.00 & 21.00. ‘Ottobre di Pace 2019’, ‘Parole, musica, gesti, immagini: il tema della pace nel linguaggio dei giovani' a cura dell'Associazione Effetto Farfalla. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

IMPERIA

9.00-19.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Trofeo di Judo Città di Imperia - Memorial Mario Todde. Palazzetto dello Sport



10.30. ‘Festa dell'Oratorio’: SS Messa + pranzo di condivisione + giochi organizzati dagli atleti e dai coach del Caramagna Team Volley + al termine, distribuzione di caldarroste curata dal Circolo Borgo Fondura. Campo dei Giuseppini

14.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, visite guidate agli edifici religiosi della frazione di Moltedo a cura dell’Associazione Amici di Moltedo



15.30. ‘Smànie’ da Molière: spettacolo creato da Livia Carli e Gianni Oliveri, insieme ai loro allievi del laboratorio di teatro de Lo Spazio Vuoto – Corso Ragazzi. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 329 7433720

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

17.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Chi dice donna’: spettacolo teatrale a cura della Compagnia Fabrica Teatro. Piazza Chiesa Parrocchiale di Moltedo



18.30. Festa con brindisi per il decimo compleanno della nascita de ‘Lo Spazio Vuoto’. Caffetteria/ pasticceria ‘Dolcezze in galleria’, presso la Galleria degli Orti di Oneglia

21.00. Per la stagione 2019-2020, spettacolo teatrale ‘Costante, la nuvola’ del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, interpretato da Davide Mancini per la regia di Lazzaro Calcagno. Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Santa Lucia a Oneglia, info 328 9095417

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico



14.00. Grande festa di Halloween: pomeriggio all'insegna del divertimento per i più piccoli con la presenza del trucca bimbi, la Strega delle Caramelle e la Zucca di Halloween, Centro Pony Centro equestre Val Nervia, tappeti elastici, palloncini, pop corn e dolciumi per tutti. Si esibiscono i Sestieri Burgu e Cuventu. Giardini Pubblici Tommaso Reggio



BORDIGHERA



16.30. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani in via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



TAGGIA ARMA



8.30. ‘Passeggiata tra gli Ulivi’ (3a edizione): iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 27 ottobre in 125 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà (i dettagli a questo link)

DIANO MARINA

17.15. Conferenza ‘Scalate sull'Himalaya - Le vette mistiche’ raccontate con immagini a cura di Lorenzo Gariano. Evento organizzato dall'Associazione Arcadia Diano Marina. Al termine dell'incontro tradizionale spaghettata a richiesta. Sala Don Piana (Opere Parrocchiali), Via Lombardi e Rossignoli

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00. ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + alle 14: Testimonianza ‘Il Linfoma di Hodking’. A seguire Asta delle Torte. Frazione Pairola (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

8.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Duomo (i dettagli a questo link)

BAJARDO

8.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Duomo (i dettagli a questo link)

CASTEL VITTORIO

8.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) con percorso tra i secolari olivi del comune, impiantati dai Frati Benedettini + visita presso un 'azienda locale con assaggio di prodotti tipici a base di olio extravergine + al termine, rinfresco offerto dalla Pro Loco di Castel Vittorio nei locali della Chiesa di S. Caterina. Ritrovo in piazza XX settembre, info e prenotazioni 335 5207833 (info)

CERIANA



9.00. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Marconi (i dettagli a questo link)



12.00. ‘Festa de Rustìe’: pranzo al profumo d’autunno proposto nei locali di Sottopiazza di Via Roma 2 (prenotazioni 393.4528565) + dalle h 15, degustazione in Piazza Marconi di ‘caldarroste’, frittelle, birra e castagnùn (castagnaccio) + Accompagnamento musicale a cura della Berben Band

CHIUSAVECCHIA



9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza della Chiesa della frazione di Olivastri (i dettagli a questo link)

CIPRESSA



14.00. ‘Aspettando Halloween’. Piazza del paese



DIANO ARENTINO

9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza (i dettagli a questo link)

DOLCEACQUA

8.45. ‘Camminata tra gli Olivi’: camminata alla scoperta dell'ambiente naturale della Val Nervia, immersi nella macchia mediterranea, tra vigneti e uliveti, si percorre l'antica mulattiera che collega i paesi di Dolceacqua e Perinaldo + Visita al Frantoio Mauro e degustazione Olio. Ritrovo in Piazza Garibaldi intorno alla fontana (i dettagli a questo link)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PERINALDO



11.00-18.00. Carnevale di Halloween: bricolage con pipistrelli, fantasmi divertenti e simpatiche streghe. Master class progettato per adulti e bambini di qualsiasi età per imparare a realizzare artigianalmente manufatti per le feste con materiali improvvisati (h 11/13-16/18). Bottega d'Arte Boga, info 327 985 2333



PIETRABRUNA

9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza (i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO

9.30. ‘Camminata tra gli olivi’ (3a edizione) a cura dell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Ritrovo in Piazza Brunengo (i dettagli a questo link)



ROCCHETTA NERVINA



15.30. Castagnata a cura dell’Associazione Pro Loco, con esibizione dell’Associazione ‘Indanza’. Giardini comunali, info 0184 207942



TRIORA



9.00. ‘Il cammino del silenzio, nei colori del Gerbonte’: escursione ad anello a cura dell’Associazione Monesi Young per godere del ‘foliage’ del bosco, nel suo cambio d’abito autunnale (10 euro). Ritrovo al Rifugio di Realdo, info 339 1183146



VALLEBONA



9.00. ‘Festa d’Autunno’ con marcia panoramica: S.Messa + partenza della passeggiata dal campo sportivoFabio Taggiasco + piatto caldo cucinato dalla Pro Loco (incluso nella quota di iscrizione di 10 euro) + nel pomeriggio il divertimento continua con attività organizzate dalla Parrocchia

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER

7.00. ‘Swimrun Côte d’Azur’. Porto cittadino (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Il Salone del Vintage’ di Monaco: una 1a edizione Select e Design. Espace Fontvieille (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

15.00. Concerto dell'OPMC con Matthieu Petitjean all'oboe. In programma musiche delle opere di Wagner, Strauss e Schönberg. Salle Garnier

20.00. 'Oktoberfest’ (ultimo giorno della 14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo (più info)



