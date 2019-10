70° Festival di Sanremo: ecco il regolamento e il programma delle cinque serate, il giovedì sarà dedicato alla storia della kermesse

Inizia a delinearsi il 70° Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. In queste ore la Rai ha reso pubblico sia il programma delle cinque serate che il regolamento. Come annunciato la grande novità dell'edizione 2020 sarà il ritorno delle 'Nuove Proposte', eliminate dal format firmato Claudio Baglioni.

Ecco il programma serata per serata:

Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020)

Si alzerà il sipario sul palco del Teatro Ariston e verranno eseguite 10 canzoni in gara della sezione Campioni e 4 canzoni della sezione Nuove Proposte.



Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio)

Esecuzione delle altre 10 canzoni in gara della sezione Campioni. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione Nuove Proposte.



Terza Serata (giovedì 6 febbraio) Sanremo 70

Esecuzione da parte dei 20 Campioni di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival. Gli Artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione Nuove Proposte.



Quarta Serata (venerdì 7 febbraio)

Esecuzione delle 20 canzoni in gara della sezione Campioni. Esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione della sezione Nuove Proposte. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione Nuove Proposte.

Quinta Serata – Serata Finale (sabato 8 febbraio)

Esecuzione delle 20 canzoni in competizione della sezione Campioni. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione Campioni.

In allegato il regolamento completo del 70° Festival di Sanremo