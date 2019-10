Sanremo: il Consigliere comunale Lorenzo Marcucci all’incontro con i Comuni Bandiera Blu organizzato da FEE Italia

Ha partecipato il Consigliere comunale Lorenzo Marcucci all’incontro che si è tenuto a Roma con i Comuni Bandiera Blu organizzato da FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e dedicato agli aggiornamenti della procedura operativa per l’assegnazione della “Bandiera Blu 2020”.

“E’ stata una giornata molto proficua – spiega il Consigliere Marcucci – durante la quale sono stati resi noti i parametri necessari per ottenere il prestigioso riconoscimento. Le regole diventano sempre più stringenti ma il Comune di Sanremo lavorerà in questa direzione per ottenere nuovamente la Bandiera Blu e continuare il percorso di sviluppo e di miglioramento verso la sostenibilità ambientale già intrapreso”.

E’ stata anche l’occasione per far conoscere agli altri Comuni presenti l’iniziativa dei pasaceneri portatili da fornire gratuitamente per evitare che i mozziconi di sigarette vengano dispersi in spiaggia, realizzata con la Federazione Italiana Tabaccai.

“E’ stata definita davvero una bella idea – conclude il Consigliere Marcucci –, utile per continuare a difendere le nostre spiagge. Un piccolo gesto molto apprezzato che affianca le operazioni di difesa e tutela del nostro ambiente”.