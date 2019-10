La Liguria ospita la scuola di formazione politica della fondazione dell'on. Maurizio Lupi

Dal 15 al 17 Novembre prossimi presso lo StarsHotel President di Genova si terrà la 20° edizione della Scuola di Formazione politica organizzata dalla Fondazione Costruiamo il Futuro dell'ex Ministro On. Maurizio Lupi, ideologo di Liguria Popolare.



"Politica, la responsabilità per il mondo" è il titolo della tre giorni che racchiude in se il significato più alto che la parola politica dovrebbe avere nella società di oggi. Particolarmente alto sarà il livello dei relatori proveniente dal mondo industriale, ecclesiastico, universitario e politico. Sergio Tommasini, Capo Gruppo Liguria Popolare a Sanremo commenta: "Siamo particolarmente contenti che quest'anno sia proprio la Liguria ad ospitare la prestigiosa scuola di formazione politica dell'amico Maurizio Lupi. Particolarmente interessanti risultano gli argomenti trattati che vanno dall'analisi di alcune crisi mondiali (Venezuela, Honk Kong, Siria) al tema della libertà in Europa, affrontando inoltre le tematiche ambientali fino ad arrivare al tema particolarmente delicato del fine vita".



"Come rappresentante di Liguria Popolare invito a partecipare tutte le persone interessate a vedere nella politica il senso più alto di appartenenza alla vita delle proprie comunità. In un momento nel quale i cittadini dimostrano sempre di più una disaffezione nei confronti della politica e nell'era dei social riteniamo fondamentale il confronto diretto con le persone. - conclude Tommasini - Avremo modo di discutere sul piano tecnico duranti i primi due giorni e la domenica sarà dedicata alla sintesi politica".