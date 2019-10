Imperia: foto di Mussolini nel cantiere di Galleria Gastaldi, condanna dell'associazione Amicizia Italia-Cuba

Idalmis Lawrence Rivera, presidente dell'associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba – sezione di Imperia, ha voluto condannare fermamente la foto di Benito Mussolini sul cruscotto di un mezzo nel cantiere della galleria Gastaldi di Imperia.



"Esprimiamo grave preoccupazione per la esposizione della immagine di Benito Mussolini su uno degli automezzi dell’impresa che sta effettuando, per conto del Comune di Imperia, lavori di manutenzione della Galleria Gastaldi a Porto Maurizio. L’episodio lascia sgomenti: riteniamo che un fatto del genere non debba essere tollerato come non è tollerato in Germania l’esposizione di un ritratto di Hitler o in Chile quello di Pinochet. - chiosa la presidente dell'associazione - La lotta contro i fascismi non può avere confini perché è la lotta di tutta l’ Umanità in difesa dei valori di libertà e giustizia".