Taggia: sabato 26 ottobre Festa della Castagna con l'associazione "Emila" ed il gruppo "Levà c'è"

Taggia, tutto pronto a Levà per la 'Festa della Castagna', l'appuntamento in programma domani, sabato 26 ottobre. La manifestazione era stata posticipata lo scorso weekend a causa del maltempo.



L'evento è stato organizzato dalla nuova associazione 'Emila... Speranza e sorriso', in collaborazione con il gruppo 'Leva C'è'. Dalle 14 alle 20, nel parcheggio Lentisco in via San Francesco, musica, animazione, giochi ed intrattenimento per tutte le età e naturalmente non mancheranno le castagne.