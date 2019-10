Taggia: domenica prossima, appuntamento con la terza edizione della ‘Camminata tra gli Olivi’

Domenica 27 ottobre 2019 anche Taggia sarà protagonista della terza edizione della ‘Camminata tra gli olivi’, la manifestazione promossa dall’Associazione Città dell’Olio (che quest’anno celebra il 25esimo anniversario) che si terrà in contemporanea in oltre cento piazze in tutta Italia.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di promuovere attraverso questa iniziativa – dichiara Chiara Cerri, Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Taggia – il “turismo dell’olio” puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori e sull’abbinamento vincente che per noi è rappresentato dal binomio “oliva taggiasca e moscatello di Taggia”. Credo sia quindi doveroso ringraziare le Associazioni Oro di Taggia e Produttori Moscatello di Taggia che in questa occasione insieme alla Rete di Impresa Terre di Moscatello, sta avviando un importante progetto enoturistico che sicuramente darà un valore aggiunto al nostro territorio”.

Si tratta quindi di un’importante iniziativa che ha vari obiettivi.

“Ad ogni Comune socio che decide di aderire a questo evento – spiega Fortunato Battaglia, Consigliere del Comune di Taggia con delega a Tutela Faunistica, agricoltura – viene data una grande possibilità che è quella di selezionare un percorso dalle caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale volto a promuovere non solo il territorio ma anche i prodotti tipici, il paesaggio e soprattutto il nostro “oro giallo”, fonte di orgoglio. Ci tengo a ringraziare la Bas ANWI Ponente Ligure scuola Nordic Walking che domenica sarà impegnata attivamente in uno dei due percorsi selezionati”.

Entrando nel dettaglio della mattinata di domenica 27 ottobre 2019, ecco il programma: sono previsti due percorsi con differenti difficoltà.

1° percorso: una passeggiata nel centro storico di Taggia con visita al Convento di San Domenico, alla Chiesa del Convento e all’Anfiteatro del Castello con momento di degustazione.

Ore 9.30 - Iscrizioni Piazza Farini – Taggia – Ore 10.00 partenza

2° percorso “mare-entroterra”: una camminata in collaborazione con la Bas ANWI Ponente Ligure scuola Nordic Walking e con guida turistica Alberto Berruti lungo la pista ciclopedonale dalla Darsena verso il centro storico di Taggia con tappa al Ponte Romanico proseguendo sino all’Anfiteatro del Castello con momento di degustazione. (adatto a tutti – lunghezza circa 5 km.)

Ore 08.30 - Iscrizioni alla Darsena in Arma di Taggia – Ore 9.00 Partenza

Piazza Gastaldi ore 12.30: aperitivo di chiusura giornata con prodotti tipici offerti dal Comune di Taggia e dall’Associazione Produttori Moscatello di Taggia.

In caso di maltempo: percorso unico con ritrovo in Piazza Farini alle ore 10.00.

Visita del centro storico di Taggia, dell’Ex Oratorio di Santa Teresa con degustazione di Olio Evo a cura dell’Associazione Oro di Taggia.

Piazza Gastaldi ore 12.30: aperitivo di chiusura giornata presso la sede della Rete di Impresa Terre del Moscatello.