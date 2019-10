Secondo weekend di Area Sanremo: centinaia di ragazzi in città per inseguire un sogno chiamato Festival di Sanremo (Foto)

Per chiama la canzone, specie per i talenti emergenti, Sanremo è una città magica, la terra delle opportunità nel mondo della musica. E così, sulla scia dell'entusiasmo di chi sogna la carriera artistica, questa mattina ha preso il via il secondo weekend di Area Sanremo, l'unico concorso in Italia che porta due giovani cantanti sul palco del Festival di Sanremo.

Come tradizione ha portato il proprio saluto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, insieme al presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Livio Emanueli e ai docenti che accompagneranno i ragazzi in questi giorni. Sono arrivati in centinaia a Sanremo, nel due fine settimana se ne sono contati circa 700.

Sarà un percorso lungo, difficile ma emozionante. I docenti Vittorio De Scalzi, la giuria composta da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy (Bluvertigo) e Gianni Testa, sotto la direzione artistica di Massimo Cotto, esamineranno poi i ragazzi per arrivare alla difficile scelta degli 8 finalisti. Sarà poi la Rai a scegliere i due che andranno al prossimo Festival di Sanremo.

Foto Tonino Bonomo