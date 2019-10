Domenica tornerà la tradizionale Festa de Rustìe a Ceriana: musica e cibo rigorosamente a base di castagne

Domenica ritorna l’appuntamento con la Festa de Rustìe a Ceriana. L’evento è promosso dal Comitato Festeggiamenti per Ceriana, la PRO LOCO del paese, associazione di promozione sociale e culturale fondata e animata dai rappresentanti delle 4 confraternite, custodi delle tradizioni del paese. Collaborano alla realizzazione dell’evento il Comune di Ceriana e il gruppo Alpini di Ceriana .

In vista dell'appuntamento imminente gli organizzatori ricordano: "Grande conferma per il pranzo al profumo d’autunno proposto nei locali di Sottopiazza di Via Roma, 2. Menù a tema: crespelle, capocollo alle castagne e fichi secchi e dolce d’autunno. Gradita la prenotazione! Comitatofest.ceriana@gmail.com 393.4528565. Dalle ore 15 sarà possibile degustare in Piazza Marconi le “caldarroste”, le frittelle, la birra e l’immancabile castagnùn (castagnaccio). La Berben Band suona dal vivo in Piazza Marconi. Ampi parcheggi a nord e sud del paese. Servizio di viabilità e trasporto gestito in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile di Ceriana".