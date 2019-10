"Camminata tra gli ulivi" anche a Dolceacqua: una passeggiata di 4 km lungo l'antica mulattiera che porta a Perinaldo

Domenica 27 ottobre 2019 il Comune di Dolceacqua, in collaborazione con l’Associazione Città dell’Olio, di cui il Comune fa parte da diversi anni, propone una “Camminata tra gli Ulivi”. "Si tratta di una passeggiata di 4 km (media difficoltà con dislivello in salita) immersi nel verde delle nostre campagne, lungo l’antica mulattiera che collega, ancora oggi, i paesi di Dolceacqua e Perinaldo" - spiegano gli organizzatori.



"É prevista una visita guidata commentata con osservazioni sull'ambiente naturale e antropizzato della val Nervia: 'L'uomo che plasma la collina nei secoli: l’uliveto'. Non mancherà una breve introduzione sulla storia del paese, una visita al Frantoio Mauro ed ovviamente una piccola degustazione. Il tutto senza costi di iscrizione" - aggiungono.

PROGRAMMA:

h.8:45 Incontro in Piazza Garibaldi (Intorno alla Fontana)

h.9:00 Visita al Frantoio Mauro

h.9:30 circa Inizio Camminata

h.12:00 circa è previsto il rientro.

"Si consigliano scarpe comode ed un abbigliamento a cipolla. In caso di mal tempo, si propone visita al Frantoio Mauro con degustazione, e Visita alla Pinacoteca Morscio" - concludono gli organizzatori.