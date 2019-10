Sciampo a Sanremo cambia look, vieni a scoprire come trasformare la bellezza dei tuoi capelli in emozione

Quest'anno Sciampo cambia look, un look sempre più moderno. Nel nuovo salone curare il tuo aspetto non sarà difficile, basterà che tu ti conceda un po' di tempo per te stessa, per vivere un'esperienza di benessere totale. Sciampo si evolve sempre più, i corsi e gli aggiornamenti continui seguiti in tutto il mondo danno come risultato nuove idee nel settore del capello e della moda, lo staff è sempre pronto a far conoscere le sue creazioni e le nuove tendenze, inoltre ci saranno tanti cambiamenti, il negozio diventerà tecnologico e digitale, non mancheranno, tante altre sorprese. Venite a scoprire il nuovo Sciampo e vi troverete immerse in un atmosfera che stravolgerà la classica concezione del salone di bellezza, trasformandolo in un ambiente dove le clienti diventano assolute protagoniste.

Per ulteriori informazioni:

Sciampo Hair Style

Via feraldi, 6 - 18038 Sanremo (IM)

Telefono: 0184 841600