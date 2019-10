Casco da equitazione: come trovare quello giusto?

Questo elemento da indossare sulla propria testa, serve a prevenire possibili danni e problemi di contusioni che si possono avere in caso di caduta. In questa breve guida, si può trovare come scegliere il cap equitazione ideale per le proprie necessità.



In commercio si possono trovare caschi da pochi Euro, ma non è detto che siano la scelta ideala. Prima di fare un acquisto, è bene verificare il livello di sicurezza del casco e se sono presenti tutti i contrassegni che ne indicano il superamento dei test di sicurezza.



La presenza di questi marchi possono aiutare le persone a riconoscere se il casco ha soddisfatto o meno tutti i test di sicurezza e gli altri criteri. Quando si pratica l'equitazione, è bene fornirsi di materiale affidabile e che permette di non avere problemi di nessuna forma.



Attrezzature a norma



Come abbiamo detto poco sopra, la prima cosa da prendere in considerazione è che il casco deve essere conforme alla normativa vigente in Italia. Al momento la norma di sicurezza CE VG1 01.040 2014-12 adottata in Europa dal 2017 è quella che permette di ottenere la migliore sicurezza. Alcuni caschi prodotti dopo il 2014 con la norma EN1384:2012 sono approvati a condizione che siano contrassegnati con il marchio 89/686/CE in aggiunta.



È bene fare attenzione quando si fanno acquisti in internet. Non sempre fare un acquisto troppo economico può portare ad avere un casco regolamentare al 100%.



Quale disciplina si dovrà praticare?



Quando si prendere in considerazione di acquistare un casco per fare equitazione, è bene anche prendere in considerazione la disciplina in cui si utilizzerà questa protezione. Esistono in commercio caschi realizzati appositamente per attività ad alto rischio come il cross country o il salto ad ostacoli.



La forma, il peso, il materiale e la ventilazione non saranno gli stessi per ogni disciplina. Il casco, deve essere in accordo con il resto della propria attrezzatura. Non deve assolutamente interferire durante la pratica della propria disciplina.



Ogni casco permette una serie di regolazioni, che sono più “libere” nei modelli adatti al trotto e meno “libere” nei modelli dedicati al salto o altre discipline più rischiose. L’interno ha spesso una fodera sottile, removibile e lavabile che potrebbe essere meno confortevole a seconda della forma della propria testa.



Se si acquista un casco per un bambino, è bene tenere conto di questa cosa e opzionare l’acquisto di un modello regolabile. In questo modo, si potrà “adattare” il casco alla crescita del bambino. I modelli con una regolazione minore, purtroppo non permettono di essere una scelta ideale quando un bambino sta crescendo.



La scelta del colore, delle rifiniture e dei materiali utilizzati è molto ampia sul mercato. È molto facile trovare un casco ideale alle proprie “esigenze” stilistiche e che si abbini perfettamente al resto della attrezzature che già si possiede.