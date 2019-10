Ventimiglia: tragedia sfiorata, grosso pino crolla ai giardini Tommaso Reggio. Transennata l'area in attesa della rimozione (foto)

Tragedia sfiorata a Ventimiglia, dove questa mattina un grosso pino è caduto ai giardini Tommaso Reggio, in centro. Per cause ancora da accertare, l'albero si è accasciato al suolo quando, per fortuna, nessuno si trovava in zona.



Non si registrano feriti, ma l'incidente di stamattina riporta alla luce la questione dei pini dei giardini, già al centro del dibattito politico quando l'ex amministrazione Ioculano ne ordinò l'abbattimento e la sostituzione.

Intanto la zona è stata recintata dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco.