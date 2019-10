Tentata truffa ai danni di un negozio compro ora di Vallecrosia: intervengono i Carabinieri

Uno straniero di origine francese è stato denunciato per tentata truffa ai danni di un negozio compro oro di Vallecrosia. La commessa ha finto di verificare la grammatura d'oro di una moneta proposta dal cliente e ha preso tempo per allertare i Carabinieri arrivati pochi istanti dopo presso l'esercizio commerciale.



Secondo il cliente quella era una moneta da investimento in “oro” da 50 dollari americani ma non era come poteva sembrare. Infatti la moneta era semplicemente in metallo con un leggero strato di placcatura in oro. Il malfattore – dopo le procedure di identificazione – è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa.