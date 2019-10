Sanremo: 52enne in difficoltà economiche compra banconote false online per acquistare cosmetici ma viene scoperta

Una 52enne di Sanremo è stata denunciata per aver usato banconote false. La donna aveva comprato oltre una settantina di biglietti da 50 euro, rigorosamente falsi e acquistati da un sito cinese. A scoprirla è stato il titolare di una farmacia matuziana.



La 52enne alcuni giorni prima aveva comprato una crema da 14 euro sfruttando proprio una banconota falsa, scoperta quando era ormai troppo tardi. Il farmacista però ha riconosciuto la presunta truffatrice ritrovandola mente si aggirava tra gli scaffali della sua attività. A quel punto è stata allertata la Polizia che è intervenuta sul posto.



All'arrivo degli agenti, lei stava tentando di acquistare alcuni prodotti cosmetici per una valore di 4 euro con una banconota da 50 euro. Messa di fronte all'evidenza, la donna ha ammesso di di aver comprato le banconote su un sito on line cinese e che a casa ne aveva conservate delle altre nella propria abitazione. A quel punto, ha scelto di consegnare il denaro falso agli agenti che l'hanno sequestrato, mentre lei è stata denunciata per spendita di monete falsificate.