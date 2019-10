Camporosso: si cappotta con l'auto e rimane incastrato, mobilitazione di soccorsi

Incidente questa mattina su via Santa Croce a Camporosso. Un uomo è rimasto ferito all'interno della propria autovettura. Il conducente ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e rimanendo incastrato. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e della Croce Azzurra di Vallecrosia. Il ferito è stato trasportato in Ospedale a Sanremo per accertamenti.