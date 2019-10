Sanremo: ha preso il via il progetto "Percorsi in scena", presto nascerà uno spettacolo teatrale

Ieri sera, presso la sede dell'Avo di Sanremo, ha preso il via il progetto "Percorsi in scena", gruppo tematico esperienziale condotto dalla psicologa dott. Noemi Angelini, che darà vita ad una rappresentazione teatrale, a cura dell'operatore olistico teatrale Dalia Lottero. Dopo una piacevole discussione, il gruppo stesso ha scelto di affrontare nel prossimo incontro il tema "Il cambiamento, in tutti i suoi significati".



"Gioia ed entusiasmo hanno colorato la serata" - la coordinatrice Maria Ghizzardi si dice molto soddisfatta e: "Ringrazio tutti e ricordo che è ancora possibile inserirsi nel gruppo al prossimo incontro, giovedì 31ottobre, alle ore 20 sempre presso la sede dell'AVO, corso O. Raimondo 75, Sanremo. Per ulteriori informazioni contattateci al numero di telefono 339 2232662".