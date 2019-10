Il Casinò chiude il 2019 in bellezza con Enzo Avitabile, Christian De Sica e Dream Magic. A Capodanno Los Locos e Massimo Bagnato, all’Epifania le mille voci di Claudio Lauretta (Video)

Dopo un grande autunno il Casinò di Sanremo si prepara per chiudere in bellezza il 2019 e aprire l’anno nuovo con un calendario di eventi ricco e variegato. Questa mattina la casa da gioco matuziana ha presentato gli eventi che saranno proposti al pubblico nelle prossime settimane, con un’anticipazione di 2020.



Il calendario invernale è stato presentato questa mattina nel Teatro dell’Opera del Casinò alla presenza del Cda della casa da gioco e dell’assessore a Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni.

Si parte il 2 novembre con il ritorno di Dream Magic, il coinvolgente spettacolo di magia con. Masters of Magic ha rivoluzionato millenni di arte magica, creando una nuova filosofia di spettacolo: una versione live dello ‘story telling’ dove le emozioni rappresentanti la chiave di accesso al cuore e alle menti dello spettatore.Sabato 16 novembre il Casinò dedicherà una serata al legame con la terra e la cultura napoletana. Sul palco salirà, geniale interprete soul-blues, ha saputo valorizzare anche le radici musicali della sua terra portandole in giro per il mondo.Il 6 dicembre si festeggerà il ponte dell’Immacolata e la ricorrenza milanese di Sant’Ambrogio con un big della comicità italiana:. attore, interprete, show man a 360 gradi, si racconterà in un live creato appositamente per i clienti del Roof Garden.Esplosivo il programma di Capodanno. Protagonisti saranno i, gruppo italiano che ha goduto della ribalta internazionale con un tormentone ormai mitico come ‘La Macarena’. E poi ci sarà, geniale comico visionario e intrattenitore che sarà affiancato dalla colonna sonora diIl 2020, infine, si aprirà con lo show del 5 gennaio firmato da Claudio Lauretta, istrionico imitatore, conosciuto non a caso come ‘Mister Voice’ per la sua capacità di modulare la voce a seconda dei personaggi. Replica non solo la voce dei personaggi più noti, ma anche la loro mimica e le loro principali caratteristiche. Un artista dal grande talento che aprirà il nuovo anno del Casinò di Sanremo.