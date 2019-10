Fino all’8 novembre, senso unico alternato per risanamento piano viabile tra Andora e Diano Marina

L’Anas comunica che è in stato di avanzamento il risanamento della pavimentazione lungo le strade statali della Liguria. Da lunedì le attività interesseranno l’Aurelia nel tratto compreso tra Andora e Diano Marina. Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino all’8 novembre sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari tra il km 633 e il km 640.