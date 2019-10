Bordighera: tra poco arriverà un 'Totem' informativo multimediale in corso Italia, la Giunta ha dato il suo ok

Multimedialità ed informazione digitale: ormai si va speditamente verso questa direzione per attirare l’attenzione di cittadini e turisti. Proprio per questo la Giunta comunale di Bordighera ha deciso di far installare in corso Italia, nel pieno centro della cittadina rivierasca, un ‘Totem Informativo Multimediale’.

Si tratta di uno schermo digitale mono o bifacciale, all’interno di una moderna ed elegante struttura di supporto, con contenuti che potranno essere accessibili con il semplice tocco dello schermo ma anche informazioni statiche e dinamiche come immagini e video, di interesse comunale ed istituzionale ma anche commerciale.

La Giunta disporrà l’avvio di una procedura selettiva, per l’affidamento del contratto di servizio, per l’installazione e la gestione dell’impianto che sarà installato vicino all’incrocio con via Vittorio Emanuele. La ditta che si aggiudicherà il servizio rimarrà proprietaria dell’impianto e dovrà effettuare gli interventi di manutenzione per i 4 anni del contratto.

L’affidatario non riceverà alcun compenso dal comune a parte l’utenza elettrica mentre la ditta si caricherà del canone d’uso dell’area e dell’imposta comunale sulla pubblicità.