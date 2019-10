Bordighera: riqualificazione del Mercato Coperto, ieri appuntamento con Market Book (Foto)

Grande partecipazione ieri a Bordighera per il ‘Market Book’ e la presentazione del libro ‘Ars Olearia’ del Prof. Alessandro Carassale. L'iniziativa rientrata tra il calendario eventi di ottobre al Mercato Coperto di Bordighera, nell’ambito di un progetto dell’Assessore Marzia Baldassarre condiviso poi con la collega Melina Rodà e la consigliera Laura Pastore, nell’ambito della riqualificazione della struttura.



Il Mercato Coperto sarà quindi protagonista di alcuni cambiamenti volti a valorizzarlo e a rilanciarne le attività interne. Gli interventi riguardano principalmente quattro ambiti: l’igiene e manutenzione in particolare attraverso l'implementazione dei servizi di pulizia e sanificazione, la realizzazione di un'isola ecologica ad integrazione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti già presenti, l'esecuzione di lavori di riparazione e tinteggiatura. Altri 4 appuntamenti sono previsti nel mese di novembre. Si parte il 14 con ‘Olio % Vino’, che vedrà ospiti sommelier e produttori con degustazioni di vino novello e prodotti locali (dalle 19). Il 21 torna ‘Market Book’, il 23 il ‘Mercato gourmet’ ed il 30 un appuntamento con i ‘Bio detergenti’ (ore 17.30). Sarà possibile creare il proprio detergente naturale con esperti del settore.

A dicembre si comincia il 7, alle 16.30, con ‘Aspettando il Natale’ e la creazione di centri tavola e cestini per un Natale ‘green’. Verrà anche inaugurata la cassetta delle lettere per Babbo Natale. Il 19 ‘Market Book’ ed il 21 l’incontro con Babbo Natale, dolci natalizi e cioccolata per i più piccoli. Il 28 alle 16.30 animeranno il mercato i ‘Giochi di una volta’, corredati da una merenda ‘bio’ per i bambini ed un aperitivo per gli adulti.

Sabato 4 gennaio sarà la volta dell’incontro con la ‘Befana’ mentre l’11 tocca a ‘Photo & Food’, una mostra foto grafica per bambini. Il 16 tornerà ‘Market Book’ ed il 25 la ‘Festa delle torte’ con degustazione e premiazioni.

A febbraio si parte l’8 con ‘Fish & Chips’: dalle 19 il pesce azzurro e le patate fritte e al forno con la degustazione di vini. Il 13 ‘Market Book’, mentre il 20 irromperà il ‘Carnevale al Mercato’ con intrattenimento per bambini ed i dolci della tradizione. Il 29 febbraio è previsto un incontro sulla ‘Bio Alimentazione’ (dalle 17.30).

L'Amministrazione comune bordigotta, con questa serie di appuntamenti ed il restyling dell’edificio, conferma la volontà di valorizzare lo storico ‘Mercato Coperto’, che venne costruito nel 1897, volendo andare incontro alle necessità dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, ma anche di piccoli coltivatori che iniziavano allora la produzione specializzata di fiori e piante ornamentali.

Il mercato venne costruito tenendo anche in considerazione la prossimità del ‘paese alto’, da dove potevano scendere i coltivatori del Beodo con i loro prodotti da vendere ai ‘marinenghi’. L'opera venne costruita totalmente in ferro, in stile Liberty, come d’usanza in tutta la Costa Azzurra e come si può ancora vedere in alcune di quelle località, dove gli antichi mercati sono stati sapientemente conservati (ad Antibes). Negli anni dal '35 al '40 il mercato venne abbattuto per far posto alla variante del tracciato della Via Aurelia. Nel 1937 vennero appaltati i lavori di costruzione di un nuovo mercato comprensivo di lavatoi.

Lo stile della nuova costruzione risentì ovviamente delle imposizioni culturali del regime fascista tali da far dire all'Ingegner Rodolfo Winter (progettista delle ville inglesi in stile Liberty di Bordighera e di tutta la Provincia di Imperia): ‘In belu Casciun’. L'Amministrazione, attraverso una serie di interventi di restyling e promozionali, si pone come obiettivo di rendere il Mercato Coperto più centrale nelle attività commerciali e turistiche della città.