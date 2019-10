Bordighera: consigli per prevenire truffe e furti ai danni degli anziani, i Carabinieri incontrano la popolazione

Nei giorni scorsi il Capitano Ignazio Lorito, comandante della compagnia Carabinieri di Bordighera, ha incontrato la popolazione della città delle palme presso la Parrocchia della“Immacolata Concezione. Un'occasione per fornire alla comunità utili consigli per prevenire truffe e furti.



I Carabinieri del distaccamento bordigotto sono impegnati da tempo in una costante azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, più specificatamente degli anziani, che mira a suggerire un quadro di misure preventive idonee ad impedire l’esecuzione di truffe. In questi incontri, la premessa è sempre “diffidate delle apparenze”. Un consiglio semplice ma efficace che può fare la differenza.