Badalucco: efficientamento energetico della scuola, affidati i lavori per luci a led e impianto fotovoltaico

E' stato affidato alla ditta AzzeroCO2 di Roma l'intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Badalucco. Sostituzione dei punti luce con lampade a led ad alto risparmio energetico e la costruzione di un impianto fotovoltaico, sono gli interventi che verranno realizzati nei prossimi mesi.



Un lavoro reso possibile grazie ad un finanziamento di 50mila euro ottenuto dal Comune, attraverso il decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34 recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. La spesa principale è rappresentata dall'impianto fotovoltaico, 30mila euro, mentre la sostituzione delle lampadine costerà 6mila euro. Al netto degli oneri di sicurezza ed iva, il progetto complessivamente andrà a costare 42.391 euro.



L'amministrazione comunale del sindaco Matteo Orengo punta molto su questo intervento, nell'ottica di riuscire ad abbattere le spese per la corrente elettrica che ad oggi ammontano a circa 3mila euro. Inoltre, questo primo lavoro apre ad ulteriori interventi che in un prossimo futuro potrebbero interessare l'edificio scolastico del paese.



Il Comune vorrebbe riuscire ad ammodernare anche il sistema di riscaldamento dell'edificio. Le spese di riscaldamento della scuola incidono in modo significativo sul bilancio di Badalucco. Quindi l'amministrazione vorrebbe riuscire a sostituire l'attuale caldaia a gas con un sistema a pompe di calore. Il risparmio economico derivante da queste operazioni di efficientamento permetterebbero al Comune di reinvestire il denaro in ulteriori servizi per la comunità.