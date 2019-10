Bordighera: lettore non riesce a prenotare esame medico e chiede spiegazioni

Il lettore I.S. di Bordighera interviene per segnalare l'impossibilità a prenotare un esame medico.



"Mi unisco al coro di coloro che non riescono a prenotare un esame. Necessiterei di una ecografia addominale per un problema renale: dimesso dal pronto soccorso un paio di giorni fa ho contattato stamattina il numero verde e l'esame risulta non prenotabile e non ci sono previsioni sui tempi, mi dicono di riprovare sperando si liberi un posto. Ovviamente dovrò rivolgermi ad una struttura privata sostenendo i relativi costi in quanto chi soffre di coliche renali (sperando sia solo quello, senza esami non si può sapere) sa a cosa si va incontro. Gradirei sapere se possibile dal Direttore della ASL 1 e volendo anche dall'Assessore alla Sanità della regione Liguria cosa pensano di rispondere ai cittadini che pagano il servizio sanitario fino all'ultimo centesimo e poi in caso di bisogno devono mettere mano al portafogli".