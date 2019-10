Sanremo: un albero per ogni nuovo nato o adottato in città, il consiglio comunale approva all’unanimità

La seduta odierna del consiglio comunale di Sanremo si è aperta con l’ordine del giorno presentato dal consigliere Federica Cozza (Lega) con la proposta di piantare in città un albero per ogni bambino nato o adottato.

Dai banchi della maggioranza il consigliere Ester Moscato ha ricordato come la legge in merito sia stata già adottata dal Comune di Sanremo dall’ex assessore al Verde Pubblico Anna Asseretto. Il sindaco Alberto Biancheri inviò anche una lettera a tutti i genitori dei nuovi nati, per un progetto che fu poi portato avanti dall’assessore Barbara Biale. Furono piantati diversi alberi in città proprio a seguito della norma votata dalla prima amministrazione Biancheri. “In questo momento manca solo la giusta collocazione e ci sono alberi che vanno collocati in determinate superficie e stiamo lavorando per la loro sistemazione” ha concluso il consigliere Moreno.

Ha chiuso la discussione il sindaco Alberto Biancheri: “Non ci vogliamo nascondere di fronte a un tema importantissimo per il quale da parte nostra c’è la massima sensibilità, ma è anche un punto sul quale dobbiamo investire meglio”.

Al termine della discussione la pratica è stata votata favorevolmente all’unanimità.