La Città dei Fiori si prepara per un altro weekend di eventi tra ‘Area Sanremo’ e la Urban Downhill nel centro storico

Dopo il fine settimana del Premio Tenco, della prima selezione di ‘Area Sanremo’, del torneo di softball ‘Freesby Yup’ e della ‘Golf Challenge Royal Hotel’, la Città dei Fiori si prepara per un altro weekend di eventi e sport.

Al Palafiori si attendono circa 400 ragazzi per la seconda selezione di ‘Area Sanremo’, l’unico concorso in Italia che porta due giovani artisti emergenti al Festival di Sanremo. Mentre tra i vicoli del centro storico c’è grande attesa per la Sanremo Urban Downhill, ormai appuntamento fisso per il mondo della mountain bike. Tanti gli eventi collaterali legati alla downhill per coinvolgere la città e non solo i molti biker attesi da tutta Italia e non solo. Il centro nevralgico della manifestazione sarà, come ormai accade da qualche anno, piazza Muccioli con eventi e intrattenimento per tutti.

Sanremo, nel giro di due weekend, si conferma quindi meta prediletta per eventi sportivi o artistici che animano la città in bassa stagione, in attesa di novembre e delle vacanze di Natale.