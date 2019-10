Ventimiglia: problemi ai volatili all'oasi del Nervia, mozione del Consigliere di opposizione Massimo D'Eusebio

Il Consigliere di opposizione a Ventimiglia, Massimo D’Eusebio, ha inviato al presidente del Consiglio ed ai colleghi una Mozione, in relazione alla Foce Nervia ed alla pista ciclabile

“Si tratta di una zona naturalistica molto importante ed apprezzata della Liguria – evidenzia D’Eusebio - in cui sono presenti varie specie di mammiferi, di pesci, di invertebrati, di anfibi e la classe più rappresentativa è costituita dagli uccelli stanziali e migratori. La lista degli uccelli osservati nell’area dell’oasi, aggiornata al 15 ottobre, comprende 230 specie, delle circa 540 presenti allo stato selvatico in Europa e certamente ancora altre sono state presenti, ma non osservate. Di queste, 57 sono inserite nell’allegato I della Direttiva ‘Uccelli’ 2009/147/CE e necessitano di misure di conservazione dei loro habitat e 12 sono considerate minacciate di estinzione a livello europeo dalla IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).

Visto che, dalla costruzione e dall'apertura al pubblico del ponte ciclopedonale, gli animali dell'oasi subiscono un serio disturbo causato dal passaggio delle persone e, tenuto conto che sono presenti due terreni attualmente incolti e che la LIPU di Imperia sarebbe disposta collaborare nella rinaturalizzazione dei terreni, della gestione del sito naturalistico, della sua pulizia, della creazione e installazione di cartelli esplicativi e della gestione della torre piezometrica ex ferrovie dello stato, la quale costituisce un ottimo punto di osservazione dell'intera oasi, D’Eusebio chiede al Sindaco ed alla Giunta di acquistare in proprietà o in disponibilità dei due terreni in questione, per ampliare lo spazio dedicato alla nidificazione dei volatili stanziali e migratori in prospettiva di un maggiore sviluppo turistico-ambientalista della zona.