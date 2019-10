Imperia: rimozione foto di Mussolini, i ringraziamenti dell'ANPI al Sindaco

“L'ANPI Provinciale di Imperia ringrazia tutti gli antifascisti che hanno unito la loro protesta alla voce dell'ANPI e ringrazia l'Amministrazione comunale nella persona del sindaco Claudio Scajola, per aver provveduto intervenendo con decisione e tempestività presso la ditta, esigendo l'immediata rimozione della foto di Mussolini esposta sul camion impegnato nei lavori della Galleria Gastaldi”. Ad intervenire sull’argomento è la presidente del Comitato Provinciale ANPI Amelia Narciso che spiega: “La Medaglia d'oro per la Resistenza che luccica sul gonfalone della provincia di Imperia non è certo turbata da simili stupide ostentazioni ma i nostri Caduti e la Resistenza meritano sempre e comunque il rispetto che tutti noi (e quel camionista in primis) dobbiamo loro. Non dobbiamo dimenticarlo!”.