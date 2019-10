Sanremo: ieri al Teatro dell'Opera del Casinò un convegno sul tema dell'acqua come 'diritto umano' (Foto)

Il tema dell’Acqua come diritto umano è stato trattato ieri in occasione del convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Forense, in collaborazione con i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, con lo scopo di offrire un’esperienza formativa agli studenti delle classi quarte e quinte superiori, agli Avvocati ed ai professionisti della nostra Provincia su questo tema.

Il teatro del Casino era infatti gremito dagli studenti del Liceo G. B. Cassini, accompagnati dal loro Preside Avv. Claudio Valleggi e dalla Vice Preside Prof. Stefania Sandra, oltre ai ragazzi dell’Istituto 'Ruffini-Aicardi', accompagnati dalla vicepreside Annamaria Richiardi.

Il convegno ha visto la presenza dell’Assessore Massimo Rossano, che ha portato i saluti del Sindaco e del Comune di Sanremo, della Prof. Lara Trucco Pro Rettore dell’Università di Genova e naturalmente dell’Avvocato Maurizio Maria Foglino Presidente dell’Associazione Nazionale Forense, sede di Sanremo.

Relatori di lustro come il Prof. Fausto Pocar, Presidente Onorario dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ed il Prof. Tullio Scovazzi membro della Commissione Etica della Fondation Prince Albert II del Monaco, hanno illustrato al folto pubblico le attuali criticità che affliggono il nostro pianeta, in merito alla carenza di acqua ed alle sue contaminazioni. Inoltre hanno ampiamente argomentato, in termini di diritto, le varie risoluzioni che Nazioni stanno adottando.