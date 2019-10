Imperia: domenica prossima rappresentazione teatrale alla Soms con lo spettacolo 'Costante la nuvola'

Domenica prossima alle 21, al Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Imperia, per la stagione teatrale diretta da Eugenio Ripepi, arriva Il Teatro "Sipario Strappato" di Arenzano in 'Costante, la nuvola', con Davide Mancini, per la regia di Lazzaro Calcagno.

'Costante, la nuvola' è un viaggio nella magia del ciclismo, sport nobile che affascina le folle da sempre. A raccontarne le vicende epiche è il primo campionissimo, Costante Girardengo, che si materializza ad un giovane giornalista incaricato di scrivere un articolo sugli scandali del ciclismo moderno.

Polvere, fatica, pedali e poesia. Corse che durano giornate intere, sfide interminabili, gioie e sofferenze. Il ciclismo è tutto questo e se a raccontartelo è il più grande di tutti, le storie diventano indimenticabili.