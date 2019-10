Sanremo: 200 biker invadono la città vecchia, tutto pronto per la 6ª Urban Downhill (Foto e Video)

Sanremo e la sua città vecchia si preparano per ospitare l’edizione 2019 della Urban Downhill, ormai tradizionale manifestazione che porta ogni anno decine di biker da tutta Europa a sfidarsi tra i vicoli della Pigna.

Venerdì il via alle ‘danze’ con la consueta cross country per le vie del centro e poi, sabato, la gara clou: la Urban Downhill per le strade della città vecchia. La cross country inizierà alle 20.30 e si snoderà tra piazza Colombo, via Matteotti, via dei Cappuccini per poi arrivare nel cuore della Pigna, via Cavour e di nuovo piazza Colombo, il tutto per un’ora più un giro, come prevede la cross country. Partenza davanti allo ‘zampillo’, arrivo sul sagrato della chiesa di piazza San Siro, premiazione in piazza Muccioli al ‘villaggio’.

Sabato spazio alla 6ª Urban Downhill Sanremo: si inizia sabato mattina alle 10 con le prove libere, alle 13 il via alle prove cronometrate che daranno l'ordine di partenza. Alle 18 la prima manche e alle 20 la seconda, poi la premiazione al 'villaggio' di piazza Muccioli. Tra i 200 partecipanti (numero chiuso ormai da tempo) anche grandi nomi del downhill internazionale oltre ai vincitori delle cinque edizioni precedenti.

Al ‘villaggio’ di piazza Muccioli, oltre a musica e intrattenimento, anche una rampa con un cuscino gigante per permettere ai più piccoli di fare le loro esibizioni in tutta sicurezza.