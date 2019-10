Da Sanremo parte la 'Rete dei luoghi della Resistenza in Europa': “La nostra vita si basa sulla Costituzione e la Costituzione si basa sulla Resistenza” (Foto e Video)

Parte da Sanremo la 'Rete dei luoghi della Resistenza in Europa', evento organizzato da Spi Cgil e A.N.P.I. per diffondere la storia e la cultura della Resistenza oltre i confini italiani. La lotta al fascismo e al nazismo ha, infatti, interessato molti altri Paesi oltre all'Italia e, per questo, occorre una rete che sappia unire tutti i luoghi simbolo della lotta ai regimi che hanno imperversato in Europa nei primi decenni del '900.

Alla Federazione Operaia di via Corradi ha preso il via il simposio che si svolgerà da oggi a sabato tra Sanremo, Carpasio e Pigna, luoghi della Resistenza nostrana. Con il saluto dell'amministrazione comunale per voce del consigliere Sara Tonegutti e di Enrico Revello per la Cgil Imperia, si sono susseguiti gli interventi di: Rodolfo Amadeo, Spi Cgil Imperia, sul ‘Contributo degli antifascisti italiani alla resistenza europea’; Donatella Alfonso, giornalista di Repubblica e scrittrice su ‘Fischia il Vento: la storia della canzone simbolo della resistenza italiana’; Luca Borzani, storico, su ‘Le Repubbliche Partigiane’.

Quindi gli interventi dei rappresentanti di Spi Cgil, CCOO Pensionistas, CGT Retraités, Daniela Cassini, curatrice, della mostra ‘I giornali della Liberazione a Sanremo (25 aprile 1945 -1 maggio 1945)’, Claudia Giordano, insegnante che ha presentato il progetto ‘Giovani matite per la resistenza: tre racconti a fumetti della guerra di liberazione nelle valli imperiesi’, un progetto realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Amoretti” di Imperia che sarà presente con due classi di alunni e gli insegnanti.

Le interviste ai protagonisti degli incontri di questa mattina: